مخالفت نمایندگان با رای گیری علنی مواد لایحه مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از بررسی جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی، علی لاریجانی رئیس مجلس تقاضای ۱۲ نماینده مجلس برای رای گیری علنی در خصوص مواد لایحه مبارزه با پولشویی را به رای نمایندگان گذاشت.

نمایندگان نیز با ۶۸ رای موافق، ۱۲۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با این درخواست مخالفت کردند.

به گزارش مهر، ۱۲ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه پولشویی در مجلس و آثار و تبعات آن بر آرمان های انقلاب و با توجه به اینکه مردم نامحرم نیستند و به منظور قضاوت آیندگان، خواستار رای گیری علنی در مورد مواد لایحه مبارزه با پولشویی شده بودند.