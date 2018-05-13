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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

مخالفت نمایندگان با رای گیری علنی مواد لایحه مبارزه با پولشویی

مخالفت نمایندگان با رای گیری علنی مواد لایحه مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای گیری علنی هیات رئیسه مجلس در مورد لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از بررسی جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی، علی لاریجانی رئیس مجلس تقاضای ۱۲ نماینده مجلس برای رای گیری علنی در خصوص مواد لایحه مبارزه با پولشویی را به رای نمایندگان گذاشت.

نمایندگان نیز با ۶۸ رای موافق، ۱۲۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با این درخواست مخالفت کردند.

به گزارش مهر، ۱۲ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه پولشویی در مجلس و آثار و تبعات آن بر آرمان های انقلاب و با توجه به اینکه مردم نامحرم نیستند و به منظور قضاوت آیندگان، خواستار رای گیری علنی در مورد مواد لایحه مبارزه با پولشویی شده بودند.

کد مطلب 4295076

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