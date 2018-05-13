بازیگری که عروس خاندان سلطنتی شد!

مجله مهر: وضعیت خانواده سلطنتی انگلیس همیشه برای رسانه‌ها جذاب بوده است. این جذابیت ساختگی و کاریکاتوری را در شاخه‌های مختلفی می‌توان پیدا کرد، از ازدواج‌ها و بچه‌دار شدن‌ها تا مراسم تاجگذاری و سن بالای ملکه. کاخ باکینگهام که محل زندگی خاندان سلطنتی بریتانیاست هم برای خودش رمز و رازهایی دارد، با اینکه امکان بازدید عمومی از آن وجود دارد، اما در بخش‌های دیگر آن که اهالی کاخ زندگی می‌کنند، همیشه رازهایی پشت در باقی می‌ماند، از زندگی کردن همه اعضای خانواده در کنار هم تا ارسال و مخابره کردن اخبار خاص و مشخص. کاخی که اعضای آن تلاش دارند خودشان را طلایه‌دار کارهای خیرخواهانه معرفی کنند و پیش‌قدم باشند، ولی در کاخ خودشان همه‌چیز نمادی از تجمل‌گرایی و زندگی اشرافی است. چیزی که به نظر می‌رسد با حرف‌هایی که می‌زنند منافات دارد.

در این میان رسانه‌های انگلیسی هم برای این کاخ و اهالی‌اش کم نگذاشته‌اند و همیشه به بهترین شکل اخبار را منتشر کردند و تا جایی که شده سطح اهمیت اتفاق‌ها را بالا برده‌اند، همان‌طور که هفته قبل بی‌بی‌سی خبری عجیب منتشر کرد و در آن نوشت، «پرنسس سه ساله، پرنس چند روزه را بغل کرده و می‌بوسد!» به جز تولد پرنس جدید، این روزها خانواده سلطنتی به دلیل نزدیکی ازدواج شاهزاده هری با یک بازیگر هالیوود، زیر ذره‌بین رسانه‌هاست. ما هم در این گزارش نگاهی به این دربار پادشاهی داریم که وقتی اداره امور کشور در دست‌شان نیست، در کاخ پادشاهی‌شان چه می‌کنند؟

کاخ باکینگهام؛ زندگی اشرافی پشت دیوارهای بلند

خانه باکینگهام، خانه‌ای بزرگ است که در سال ١٧٠٣ به دستور دوک باکینگهام ساخته شد. حدود ۶۰ سال بعد از این‌که دوک باکینگهام در زمین آبا و اجدادی‌اش این ملک را ساخت، پادشاه جرج سوم این خانه را بدست آورد و آن را دو دستی به ملکه شارلوت تقدیم کرد. بعد از آن به این ملک «خانه ملکه» می‌گفتند، اما ملکه شارلوت حتی یک روز را هم در این خانه زندگی نکرد تا اینکه در قرن ١٩ میلادی، ملکه ویکتوریا به عنوان نخستین سلطنت‌نشین این خانه را برای زندگی انتخاب کرد. بعد از ملکه شارلوت بود که عنوان کاخ باکینگهام را به این ملک دادند و حالا قرن‌ها است که کاخ خانواده سلطنتی بریتانیا محسوب می‌شود.

بعد از این‌که ملکه ویکتوریا این بنا را به عنوان اقامتگاه اصلی‌اش انتخاب کرد، در اواخر قرن ١٩ و اوایل قرن ٢٠ الحاقات زیادی به بدنه اصلی بنا اضافه شد. یکی از این الحاقات بالکن شرقی است که حالا خانواده سلطنتی بر فراز آن از مردم استقبال می‌کنند. این کاخ ۷۷۵ اتاق دارد که شامل ۱۹ اتاق دولتی، ۵۲ اتاق خواب برای خانواده سلطنتی و مهمانان، ۱۸۸ اتاق خواب برای کارمندان و خدمه، ۹۲ دفتر و ۷۸ حمام است.

ازدواج با دربار؛ ریسک یا کسب قدرت؟

مراسم ازدواج در خاندان سلطنتی معمولا چیزی بیشتر از یک عروسی است، برای این مراسم تقریبا یک کشور، آماده باش می‌شوند تا همه چیز به تجملی‌ترین شکل ممکن اتفاق بیفتد و همچنین بتواند مردم یک شهر و شاید یک کشور را به شور و هیجان بیاورد. اما زندگی در خاندان سلطنتی چندان کار ساده‌ای نیست و قوانین سخت‌گیرانه و حتی عجیبی هم مخصوصا برای دخترانی که به این خانواده‌ها وارد می‌شوند، وجود دارد. در خانواده سلطنتی انگلیس این ملکه است که درباره امور تصمیم‌گیری می‌کند. از ازدواج کردن فرزندان تا حتی غذا خوردن! به شکلی که فرزندان برای ازدواج باید از ملکه اجازه بگیرند، یا وقتی روی میز مشغول غذا خوردن هستند، اگر ملکه دست از غذا خوردن بکشد، دیگر اعضای خانواده هم حق ندارند چیزی بخورند!

کسی که وارد این خاندان می‌شود باید قبل از تاجگذاری تمام القابی را که پیش از آن داشته‌ است را کنار بگذارند. اعضای خانواده سلطنتی رای نمی‌دهند، هیچ‌کدام‌شان حق ندارند برای هواداری امضای کنند یا سلفی بگیرند.

مخصوصا درباره عروس‌های خانواده سلطنتی آن‌ها باید همیشه آراسته باشند، موهای مرتب داشته باشند و البته نباید لاک بزنند مگر رنگ صورتی کمرنگ که ملکه می‌پسندد یا آرایشی کنند که چهره طبیعی‌شان را تغییر دهند. همچنین آن‌ها باید همیشه در مراسم رسمی کلاه بر سر بگذارند و لباس‌هایی با یقه‌های باز هم حق ندارند بپوشند.

پرنسس بودن یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود بنابراین عروس این خانواده باید هر شغلی که پیش از این داشته کنار بگذارد. از قوانین دیگر در خانواده سلطنتی این است که آن‌ها با یکدیگر پرواز نمی‌کنند، مگر ملکه اجازه داده باشد، همچنین هرکدام از اعضای خانواده سلطنتی که به سفر می‌رود، حتما با خودش یک دست کامل لباس مشکی همراه داشته باشد که اگر اتفاقی افتاد بتواند به مراسم برسد.

از قوانین عجیبی هم که درباره خاندان سلطنتی وجود دارد، این است که کسی از مردم عادی حق ندارد به آن‌ها دست بزند، البته در مراسم رسمی معمولا این قانون نادیده گرفته می‌شود. همچنین اعضای خاندان سلطنتی باید هر هدیه‌ای را قبول کنند و صاحب همه این هدایا ملکه است و او درباره‌شان تصمیم گیری می‌کند.

به نظر می‌رسد ملکه با اینکه اداره امور کشوری را بر عهده ندارد و این وظیفه را از او سلب کرده‌اند، با این‌حال در خانواده دیکتاتور ظاهر شده و روی تک‌تک امور نظارت دارد، تا جایی که حتی در مورد رنگ لباسی که بقیه می‌پوشند هم نظر می‌دهد.

ازدواج به سبک سیندرلا؟

یکی از ازدواج‌های پر سر و صدا در خاندان سلطنتی انگلیس، ازدواج پرنس ویلیام با کاترین میدلتون بود، دختری که از طبقه اشراف نبود و پرنس در دانشگاه با او آشنا شده بود. او در رشته تاریخ هنر درس می‌خواند و با شاهزاده ویلیام آشنا شد و رابطه آن‌ها از همان ابتدا مورد توجه رسانه‌ها بود و عکس‌هایی از کیت روی جلد مجله‌ها می‌رفت. البته او در سال ۲۰۰۷ به دلیل این میزان از توجه رسانه‌ها، از آن‌ها شکایت کرد و گفته بود که کار خاصی انجام نداده که این میزان مورد توجه قرار گرفته است.

سرانجام در نوامبر ۲۰۱۰ کاخ سلطنتی اعلام کرد که کاترین و ویلیام در آوریل ۲۰۱۱ وصلت خواهند کرد. این رسم وجود دارد که وقتی اعضای سلطنتی ازدواج می‌کنند، به طور نمادین نام قلمرویی را صاحب می‌شود. نام قلمرویی که ملکه الیزابت دوم پس از ازدواج برای ویلیام انتخاب کرد، کمبریج است و به همین دلیل ویلیام لقب «دوک کمبریج» و همسرش کاترین لقب «دوشس کمبریج» را دریافت کردند.

پس از برگزاری مراسم ازدواج ملکه بریتانی به او و شوهرش، شاهزاده ویلیام لقب دوشس و دوک کمبریج را اعطا کرد. پلیس بریتانیا برای بالا بردن امنیت برگزاری جشن، ۴۶ خیابان منتهی به محل برگزاری جشن عروسی را بسته بود.

در بین ۱۹۰۰ میهمان دعوت شده به این جشن عروسی نام بیش از ۲۰۰ سیاستمدار و دیپلمات از پادشاهی متحده بریتانیا و دیگر کشورهای جهان به چشم می‌خورد. همچنین شاهزاده ویلیام برخی خانواده‌های سربازان کشته شده در جنگ عراق را نیز دعوت کرده بودو همچنین پرنس سانتاویچ هم در این مراسم شرکت کرد. در این مراسم سعی شده بود از گروه‌های مختلف و مشهور یک نفر دعوت شود.

نکته جالب در فرهنگ بریتانیایی این است که تهیه لباس عروس بر عهده خانواده عروس است.

از چندین ماه قبل از این ازدواج مجله‌ها، روزنامه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیونی و رادیویی، سایت‌های اینترنتی نظیر یوتیوب، فیس بوک، توییتر و نظیر آن، به اندازه بسیار زیادی به موضوع ازدواج و جشن آن پرداخته بودند. برای پوشش خبری مراسم، خبرنگاران از ۶۰ کشور دنیا به لندن رفته بودند و خبرگزاری‌های آمریکایی با ۸۰۰۰ خبرنگار بیشترین پوشش را به این مراسم داده بودند. البته به طور کلی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی پوشش گسترده‌ای را برای این مراسم در نظر گرفته بود. این مراسم ازدواج را ۲ میلیارد نفر در سرتاسر دنیا که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود، تماشا کردند. همچنین یک میلیون گردشگر در لندن که دو برابر حد معمول هر ساله بود به خاطر این مراسم وارد این شهر شده بودند. در این روز حدود یک میلیون نفر برای تماشای مراسم به خیابان‌های لندن آمده بودند.

نکته اینکه روز ۲۹ آوریل ۲۰۱۱، روز مراسم ازدواج در بریتانیا تعطیل رسمی بود و این مراسم چیزی در حدود ۱۱ میلیون دلار هزینه در برداشته‌است. در کلیسا به منظور پایین آوردن هزینه‌ها، از گل‌آرایی خبری نبود و به جای آن از درختچه‌های کوچک برای تزئین استفاده شده بود.

از بازیگری تا عروس خاندان سلطنتی

این روزها خبر ازدواج فرزند دیگر ملکه پرنس هری در رسانه‌ها بسیار مطرح است، هنوز معلوم نیست چه برنامه‌هایی اجرا می‌شود، لباس عروس چیست و این ازدواج چقدر هزینه روی دست خانواده سلطنتی می‌گذارد. اما نکته ازدواج پرنس هری که باعث شده از ماه‌ها قبل همه‌چیز زیر ذره‌بین رسانه‌ها باشد، به همسرش برمی‌گردد! مگان مارکل بازیگر و مدل امریکایی است که چند سالی هم از آقای داماد بزرگتر است، آنها بعد از آشنایی با یکدیگر چند ماهی در سکوت خبری با هم در ارتباط بودند، اما همه‌چیز را نمی‌شود تا ابد در سکوت نگه داشت! رسانه‌ها که حالا برایشان سوال بود هری با چه کسی ازدواج می‌کند، روی او حساس بودند و ماجرای این خانم بازیگر لو رفت. آن‌ها در سال ۲۰۱۷ نامزدی خود را اعلام کردند و به زودی هم ازدواج می‌کنند. مارکل هم اعلام کرده که به محض ازدواج از بازیگری کناره‌گیری می‌کند و همه زندگی خودش را وقف کارهای بشردوستانه می‌کند، البته این نکته را فراموش نکنید که از قوانین خانواده سلطنتی این است که هرکسی وارد این خاندان می‌شود باید کارها و القاب قبلی خودش را کنار بگذارد و به طور تمام وقت در کاخ سلطنتی حضور داشته باشد! در حقیقت خانم مارکل اگر هم می‌خواست حق نداشت بازیگری را ادامه دهد.

این بازیگر ۳۶ ساله که اتفاقا از داماد هم سه سالی بزرگتر است و یک ازدواج ناموفق را هم پشت سر گذاشته، قوانین عجیب دیگری را هم باید رعایت کند؛ او باید خیلی از لباس‌هایی که قبلا می‌پوشیده را کنار بگذارد، در قوانین خانواده سلطنتی لباس‌های خیلی کوتاه، کفش‌هایی با پاشنه‌های خیلی بلند، شلوار جین، لاک‌های مخصوصا تیره، کیف دستی و لباس‌هایی با رنگ‌های خیلی متفاوت اصلا جایی ندارند، همچنین لباس مشکی را تنها در مراسم ترحیم می‌توانند بپوشد.