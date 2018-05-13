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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

مدیر عامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی:

اجلاس «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» در مشهد برگزار می‌شود

اجلاس «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» در مشهد برگزار می‌شود

مشهد-مدیر عامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی گفت:اجلاس قدس، پایتخت همیشگی فلسطین با حضور بیش از ۵۰ شخصیت ضدصهیونیستی جهان در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مختاری شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  طبق برنامه ریزی انجام شده ششمین کنفرانس بین المللی افق نو همزمان سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی با حضور اندیشمندان و فرهیختگان از ۲۲ کشور جهان از ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت در مشهد برگزار می شود. 

وی افزود: میهمانان برجسته کنفرانس بین المللی افق نو از کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه هستند که با حضور در دانشگاه ها و مراکز علمی به گفتگو با دانشجویان و فعالان فرهنگی پرداخته و پس از آن با تلاش شبکه جوانان رضوی در بیش از ۱۵ استان با فعالین فرهنگی و دانشجویی نشست تخصصی خواهند داشت.

مدیر عامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی تصریح کرد: ششمین کنفرانس بین المللی ضد صهیونیستی افق نو امسال برای اولین مرتبه با ابتکار موسسه بین المللی اندیشمندان و هنرمندان مستقل و همکاری موسسه جوانان آستان قدس رضوی در جمع جوانان و فعال فرهنگی مشهد الرضا(ع) برگزار می شود.

مختاری بیان کرد: قرار است اجلاس بین‌المللی قدس، پایتخت همیشه فلسطین همزمان با اختتامیه کنفرانس افق نو در مشهد برگزار شود.

کد مطلب 4295093

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