به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مختاری شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده ششمین کنفرانس بین المللی افق نو همزمان سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی با حضور اندیشمندان و فرهیختگان از ۲۲ کشور جهان از ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: میهمانان برجسته کنفرانس بین المللی افق نو از کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه هستند که با حضور در دانشگاه ها و مراکز علمی به گفتگو با دانشجویان و فعالان فرهنگی پرداخته و پس از آن با تلاش شبکه جوانان رضوی در بیش از ۱۵ استان با فعالین فرهنگی و دانشجویی نشست تخصصی خواهند داشت.

مدیر عامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی تصریح کرد: ششمین کنفرانس بین المللی ضد صهیونیستی افق نو امسال برای اولین مرتبه با ابتکار موسسه بین المللی اندیشمندان و هنرمندان مستقل و همکاری موسسه جوانان آستان قدس رضوی در جمع جوانان و فعال فرهنگی مشهد الرضا(ع) برگزار می شود.

مختاری بیان کرد: قرار است اجلاس بین‌المللی قدس، پایتخت همیشه فلسطین همزمان با اختتامیه کنفرانس افق نو در مشهد برگزار شود.