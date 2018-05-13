به گزارش خبرگزاری مهر؛ مراسم رونمایی از کتاب «کلمات طاهر؛ شرح ابراهیمی دینانی بر کلمات قصار باباطاهر» روز سهشنبه، ۲۵ اردیبهشتماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و با حضور پویان پروین اردبیلی، امیر اسماعیلی و حسین کریم آبادی؛ پدیدآورندگان این اثر، برگزار میشود.
در این مراسم همچنین غلامحسین ابراهیمی دینانی، شهرام پازوکی و محمدرضا زائری به نقد و بررسی اثر میپردازند.
مراسم رونمایی از کتاب «کلمات طاهر» روز سهشنبه در مرکز همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی به نشانی میدان ونک، خیابان شهید حقانی، بعد از مترو شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.
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