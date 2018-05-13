  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

در کتابخانه ملی ایران؛

مراسم رونمایی از کتاب «کلمات طاهر» برگزار می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «کلمات طاهر» برگزار می‌شود

 مراسم رونمایی از کتاب «کلمات طاهر؛ شرح ابراهیمی دینانی بر کلمات قصار باباطاهر» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛  مراسم رونمایی از کتاب «کلمات طاهر؛ شرح ابراهیمی دینانی بر کلمات قصار باباطاهر» روز سه‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و با حضور پویان پروین اردبیلی، امیر اسماعیلی و حسین کریم آبادی؛ پدیدآورندگان این اثر، برگزار می‌شود.

در این مراسم همچنین غلامحسین ابراهیمی دینانی، شهرام پازوکی و محمدرضا زائری به نقد و بررسی اثر می‌پردازند.

مراسم رونمایی از کتاب «کلمات طاهر» روز سه‌شنبه در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی به نشانی میدان ونک، خیابان شهید حقانی، بعد از مترو شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4295294
مهرنوش محمدزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها