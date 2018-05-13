بازسازی موزه ملی پس از ۸۰ سال/ تلاش برای تحقق هر ۵ روز یک موزه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزههای کشور به مناسبت هفته میراث جهانی و روز جهانی موزهها در نشست خبری که ظهر روز ۲۳ اردیبهشت ماه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، گفت: تا چند سال پیش موزههای وضعیت خوبی نداشتند و ما طرح اورژانسی برای آنها داشتیم. الان احساس میکنیم موزهها در وضعیت بهتری قرار دارند. موزه دوران اسلامی بالاخره راهاندازی شد و توانستیم در این وضعیت سه نمایشگاه از کشورهای ارمنستان، کره جنوبی و فرانسه در ایران برگزار کنیم. این اتفاق خیلی از باورها را تغییر داد و در جهان پیامهای زیادی برای ما داشت.
وی گفت: درباره نمایشگاه موزه لوور نیز تمام مراحل اجرای نمایشگاه، طراحی، ساخت و نورپردازی مورد تأیید فرانسویها بود. حتی اعلام کردند کاری که ما انجام دادیم از آنها هم بهتر بوده است و این اتفاق باعث شد که حضور اشیاء موزه لوور در ایران تمدید شود و در استان خراسان رضوی نیز، این نمایشگاه به مدت دو ماه برپا شود. این پیامد زمینه را برای همکاری در عرصههای بینالمللی دیگر نیز فراهم کرد.
وی افزود: ما در نظر داریم هر ۵ روز یک موزه داشته باشیم. بازسازی موزه ایران باستان یکی از پروژههای بزرگ ما است. پس از ۸۰ سال این موزه کاملاً با استانداردهای روز جهان، بازسازی خواهد شد. این آرزوی بزرگ موزهداران است.
کارگر درباره تعداد موزههای خصوصی فعال ایران توضیح داد: ۶۴ موزه خصوصی داریم و در سال پیش رو انتظار داریم که به ۱۰۰ موزه برسد. نسبت رشد موزههای خصوصی به موزههای دولتی، دو برابر است.
وی افزود: به انجمن مجموعه داران این اطمینان را داده ایم که نگران موزههای خود نباشند. آنها نگران بودند که بعد از آنها یک پارچگی موزه از بین برود. ما به آنها اعلام کردیم که بنای موزه را به صورت استیجاری و یا خریداری شده داشته باشند تا تعرفههای آب و برق آنها را فرهنگی اعلام کنیم. حتی آنها میتوانند داخل موزه خود کافی شاپ، فروشگاه و رستوران داشته باشند و بلیت بفروشند.
وی در خصوص اینکه چرا برخی از موزهها در کشور میتوانند بهترین ویترینها و نورپردازیها را داشته باشند اما موزههای میراث فرهنگی در شرایط بدی قرار دارند، گفت: در کشور ما ۵ شرکت هستند که ویترین درست میکنند. ما متأسفانه نور موزهها را هم وارد میکنیم. در صورتی که خرید آن طبق قانون قدغن است. برخی از موزهها با حمایت ما استاندارد شده اند. موزههای سکه و بانک ملی نیز با حمایتهای ما شکل گرفته است. باید موزه بانک سپه یک سال پیش را میدیدید. تقاضای ما این بود که این مکان بازسازی شود.
وی گفت: ما میخواستیم ۷ طبقه ساختمان میدان امام خمینی که در اختیار بانک ملی است به موزه تبدیل شود اما فعلا یک طبقه از آن را به موزه تبدیل کردند. موزه هلال احمر نیز محلی برای حضور معتادان بود. با فشار ما این موزه مجددا وارد چرخه شد. موزه ملک نیز موقوفاتی دارد که از آنجا تأمین میشود.
وی در باره اینکه اشیای برخی از تالارهای کاخ گلستان خالی شده اند به این بهانه که آنها را به موزه خراسان منتقل کنند و یا گفته شده سلیقه مدیر تالار این طور بوده است نیز توضیح داد: اگر ۵ هزار شی از مخازن کاخ گلستان را هم به موزه دیگری انتقال دهند باز هم ویترینهای آن خالی از اشیاء نخواهد شد. اینکه برخی از تالارهای آن خالی از شی شده به مدیریت کاخ بر میگردد.
کارگر در پاسخ به این موضوع که از سال ۹۴ هر بار اعلام شده هر دو هفته یا هر ماه یا هر ۵ روز یک موزه ایجاد میشود و اگر این اتفاق میافتاد باید سازمان میراث فرهنگی آماری بیش از ۶۰۰ موزه را میداد نیز گفت: یک وقت ۲۵۰ موزه فعال داشتیم اما الان ۶۶۶ موزه فعال هستند. هیچ موزهای بدون مجوز رسمی دایر نمیشود و تمام اطلاعات آنها در سایت اداره کل موجود است. ما امسال بیش از هفتهای یک موزه برای افتتاح داشتیم اما آمارش را اعلام نکردیم. اگر هر ۵ روز، هر استان دو موزه افتتاح کند شعار هر ۵ روز یک موزه محقق میشود. اکنون در خراسان ۷ موزه در دست ایجاد است.
نظر شما