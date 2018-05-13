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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

مدیر کل آموزش سازمان جنگل ها:

آران و بیدگل الگویی کامل از فعالیت های بیابان زدایی است

آران و بیدگل الگویی کامل از فعالیت های بیابان زدایی است

آران و بیدگل- مدیر کل دفتر آموزش سازمان جنگل ها و مراتع گفت: آران و بیدگل با ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت الگویی برای عملیات تثبیت ماسه های روان و فعالیت های بیابان زدایی کشور است.

وحید جعفریان در حاشیه سفر به شهرستان آران و بیدگل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آران و بیدگل از اولین عرصه هایی است که از سال ۱۳۴۹ تحت عملیات و فعالیت های تثبیت شن و مهار بیابان در کشور قرار گرفت.

وی ابراز داشت: اجرای موفق این فعالیت ها در آران و بیدگل نشان دهنده این است که ما بتوانیم از این ظرفیت به عنوان مرکزی برای آموزش فعالیت های آموزشی، ترویج و مشارکتی بهره بگیریم.

مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها و مراتع تاکید کرد: با توجه به تصمیمات مسئولان کشور فعالیت های آموزشی در ارتباط با مدیریت مناطق بیابانی و اقداماتی که منجر به بهبود معیشت مردم می شود در سالجاری در آران و بیدگل متمرکز می شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۰ هزار همیار طبیعت در کشور گفت: امسال یک هزار و ۶۰۰ نفر روز دوره آموزشی برای این گروه در نظر گرفته شده و قرار است برخی از مراحل آموزش در حوزه میدانی و دیدن عرصه ها در شهرستان آران و بیدگل به عنوان طرح موفق بیابان زدایی کشور انجام گیرد.

جعفریان تصریح کرد: آگاهی و آموزش این ۱۳۰ هزار همیار طبیعت موجب آگاهی عمومی مردم در راستای حفظ عرصه های ارزشمند منابع طبیعی و توجه به زحمات نیروهای خدوم منابع طبیعی در ایجاد این عرصه می شود.

کد مطلب 4295622

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