رابطه صنعت و سنت در کتابی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی فرهادی " مردم شناس " و استاد دانشگاه علامه طباطبایی این کتاب را به تازگی به پایان برده است و برای چاپ آن را به شرکت سهامی انتشار سپرده و تا پایان امسال شاهد انتشارآن خواهیم بود .

این کتاب شامل پنج مقاله درباب جامعه شناسی و مردم شناسی ایران که برخی ازآنها قبلا درنشریات علمی به چاپ رسیده به علاوه گفتگویی مفصل و انتقادی ( 35 صفحه ای ) علی رضا جاوید با دکترفرهادی درمورد اندیشه ها ، دیدگاه های علمی و فعالیت پژوهشی او است .

فرهادی چهل سال سابقه تدریس دردانشگاه مختلف ایران را درکارنامه خود دارد . او ازجمله اساتید رشته علوم اجتماعی است که صاحب تئوری و نظریه درحوزه های مردمشناسی و جامعه شناسی است و تا کنون سه عنوان ازتالیفات او برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شده است .

به جزتالیف حاضر، کتاب دیگری ازوی دردست انتشار است با عنوان " جامعه شناسی تعاون " که به عنوان اولین اثرپژوهشی جامعه شناسی است که تاکنون درموضوع تعاون یا به عبارتی فناوری های سنتی توسعه منتشرمی شود .

" موزه هایی درباد " عنوان کتاب دیگری از دکترمرتضی فرهادی است که عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای بهترین پژوهش مردم شناسی هنر را ازآن خود کرده است .

این استاد ممتازدانشگاه علامه طباطبایی به خاطرتالیف کتابهای " واره " و " فرهنگ یاری گری درایران " ، جایزه جشنواره روستا ، جایزه بهترین پژوهش رشته علوم اجتماعی کتاب سال جمهوری اسلامی را کسب کرده و عنوان بهترین کتاب علوم اجتماعی دانشگاه تهران را نیز دریافت کرده است .