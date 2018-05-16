طرح های اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری چهارشنبه شب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی اظهارداشت: طی روزهای گذشته با اهتمام دستگاههای اجرایی و بانک ها، پرداخت تسهیلات مربوط به طرح اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایری شتاب خوبی به خود گرفته است.

وی بر ضرورت اهتمام ویژه تمامی دستگاههای اجرایی استان در جهت پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: امیدواریم با ادامه این روند تا آخر تیر ماه، تمامی منابع مربوط به این دو طرح در استان جذب و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

شهریاری، طرح اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایری را از جمله برنامه های مهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صنایع حوزه آبریز دریاچه ارومیه برای تداوم فعالیت نیازمند تخصیص آب مورد نیاز هستند که امیدواریم دولت در این خصوص مساعدت لازم را داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: در راستای اجرایی شدن پنجره واحد سرمایه گذاری در استان، مقرر شده طی یک هفته تمامی دبیرخانه های دستگاههای اجرایی به شبکه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان متصل شوند.

رضا حسینی با بیان اینکه شیوه نامه فعالیت دستگاهها در پنجره واحد سرمایه گذاری استان نیز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب خواهد رسید افزود: توسعه راه ها و اتصال استان به آزاد راه های کشور، اجرای طرح گازرسانی از غرب دریاچه ارومیه و توسعه زیرساخت های تجارت فرامرزی می تواند موجب رفع عقب ماندگی های استان شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی هم در این نشست گفت: بودجه استان آذربایجان غربی در سال های ۹۶ و ۹۷ نسبت به سال های گذشته از رشد مطلوبی برخوردار بوده که این امر می تواند در شتاب بخشی به روند رشد و توسعه استان موثر واقع شود.

ناصر حضرتی طرح توسعه صادرات غیرنفتی، طرح جذب سرمایه گذاری خارجی، طرح توسعه ظرفیت های صادراتی منطقه آزاد ماکو، طرح توسعه زیرساخت های تجارت خارجی و ترانزیت، طرح گسترش پوشش استاندارد، طرح اجرای بودجه ریزی مبتنی برعملکرد، شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت و طرح مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را برای توسعه استان و تحقق اقتصاد مقاومتی در استان مورد تاکید قرار داد.