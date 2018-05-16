نرخ تورم کشور امسال به ۸.۴ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری آذربایجان غربی با اشاره به افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است که همه ساله حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده افزایش متوسط ۱۰ درصدی برای کارکنان پیش بینی شده بود که مجلس نیز آن را تأئید کرد و برای آن قیدی لحاظ کرد که به صورت پلکانی این افزایش حقوق بر اساس دریافتی کارمندان تا ۲۰ درصد باشد.

انصاری با بیان اینکه دولت نیز براساس تضمین های مالی موجود حقوق کارمندان را ۶ تا ۱۶ درصد افزایش داده است اظهارداشت: با وجود گسترش تشکیلاتی دولت و افزایش جمعیت هم اکنون دو میلیون ۳۲۰ هزار کارمند در بدنه دولت فعالیت می کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به کوچک سازی دولت نیز گفت: بدنه دولت بدنه ای سنگین است و برای همین در قوانین سوم توسعه و دیگر قوانین هدف گذاری برای کوچک سازی دولت برنامه ریزی شده است.

انصاری خاطرنشان کرد: سیاست دولت در زمان فعلی بیشتر جایگزینی نیرو به جای نیروهای خروجی است و متناسب با نیروهایی که از دولت خارج می شوند، نیرو جذب می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: معمولا دولت سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر جذب می کند و از اول هفته جاری نیز آگهی استخدامی با ظرفیت استخدامی بیش از ۱۸ هزار نفر اعلام شده است.

انصاری با بیان اینکه با اعلام آگهی استخدامی در اوایل فصل پاییز امسال بیش از ۳۵ هزار نفر جذب دولت می شوند گفت: نیروهای مسلح و برخی دستگاه های اجرایی نیز آزمون استخدامی ویژه خود را برگزار می کنند در با احتساب این اقدام در سال ۹۷ برای ۵۰ هزار نفر در بدنه دولت فرصت اشتغال ایجاد می شود.

وی در ادامه با اشاره جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب استفساریه‌ای در مجلس، میزان افزایش پایین ‌ترین طبقه حقوق ‌بگیر ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر این استفساریه‌ به دولت ابلاغ شود، دولت در مصوبه قبلی خود نیز تغییراتی را انجام خواهد داد و درهفته های آینده به کارکنان اعلام خواهد شد.