خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: این روزها و در حال و هوای مطبوع بهاری طبیعت‌گردی و گشت‌وگذار در دامن طبیعت بیشتر شده، گیاهان خودرو هم سر از دل خاک بیرون آورده‌اند و اغلب افراد به طمع ارگانیک بودن این گیاهان وحشی و خواص بسیاری که دارند از این فرصت استفاده کرده و مشغول جمع‌آوری این گیاهان خودرو می‌شوند.

یکی از گیاهان وحشی پرطرفدار قارچ‌ها هستند، این ماده پرارزش خوراکی اتفاقاً طرفداران بسیاری هم دارد و نوع پرورشی آن در جهان یک صنعت پرسود برای خودش دست‌وپا کرده است.

اما نوع وحشی و خودرو قارچ‌ها هم خوراکی هستند و هم غیرخوراکی که نوع غیرخوراکی آن سمی بوده و خوردن آن‌ها به حدی خطرناک است که خوردن چند لقمه از آن‌ها می‌تواند کبد، کلیه و حتی مغز را از کار بیندازد.

تشخیص سمی و غیر سمی بودن آن‌ها هم به همین راحتی‌ها نیست و حتی کسانی که ادعا می‌کنند در این زمینه متخصص هستند گاها نمی‌توانند این موضوع را تشخیص دهند و حتی دست زدن به این قارچ‌های سمی می‌تواند برای آن‌ها دردسرساز شود و عواقب جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.

طی دو هفته اخیر در استان‌های مختلف کشور تعداد زیادی از شهروندان با مشکل مسمومیت ناشی از مصرف قارچ‌های وحشی روبه‌رو شده‌اند که حتی این مسمومیت باعث مرگ تعدادی از این شهروندان شده است، برخی آمارها از مسمومیت نزدیک به ۷۰۰ نفر و مرگ ۱۱ نفر حکایت دارد.

یک متخصص تغذیه: قارچ‌های وحشی را استفاده نکنید

یک متخصص تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قارچ‌های خوراکی مواد غذایی باارزشی هستند و جایگزین بسیار مناسبی برای پروتئین محسوب می‌شوند، قارچ حدود ۵ تا ۶ درصد پروتئین را دارا است.

امیری افزود: قارچ‌ها بعضی ویتامین‌های گروه B و C را هم در خود دارند همچنین دارای عناصر مغذی چون مس، آهن، کلسیم و... هستند که برای رشد، خصوصاً رشد کودکان بسیار مفیدند.

وی با بیان اینکه اما باید توجه کرد که برخی قارچ‌ها هم سمی هستند، گفت: تشخیص قارچ‌های سمی از قارچ‌های غیر سمی خوراکی مشکل است.

این متخصص تغذیه بیان داشت: قارچ‌های سمی به دلیل داشتن سم آماتوکسین باعث بروز علائم مسمومیت می‌شوند و مسمومیت با قارچ سمی علائمی شبیه به مسمومیت گوارشی دارد.

افرادی که قارچ مصرف می‌کنند در صورت بروز هر یک از علائمی شبیه مسمومیت‌های گوارشی همچون حالت تهوع، دل‌پیچه و اسهال به‌سرعت به مراکز درمانی مراجعه کنند امیری افزود: افرادی که قارچ مصرف می‌کنند در صورت بروز هر یک از علائمی شبیه مسمومیت‌های گوارشی همچون حالت تهوع، دل‌پیچه و اسهال به‌سرعت به مراکز درمانی مراجعه کنند، چون دیر رسیدن فرد مسموم به مراکز درمانی عواقب خطرناکی را در پی دارد.

وی با بیان اینکه علائم مسمومیت معمولاً ۶ تا ۲۴ ساعت پس از مصرف قارچ شدت می‌گیرد، اظهار داشت: عوارض حادتر ورود این سموم به بدن در روزهای دوم تا چهارم مسمومیت آسیب به کبد و کلیه و ایست قلبی است.

این متخصص تغذیه به شهروندان توصیه کرد که از خوردن قارچ‌های وحشی خودداری و تنها قارچ‌هایی را که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند را مصرف کنند و در صورت مشاهده علائمی شبیه به مسمومیت گوارشی به مراکز درمانی مراجعه کنند.

دبیر انجمن سم‌شناسی ایران: قارچ‌های سمی با پخته شدن بی‌خطر نمی‌شوند

دکتر کامبیز سلطانی نژاد، دبیر انجمن سم‌شناسی و مسمومیت‌های ایران در خصوص تشخیص قارچ‌های سمی و خوراکی، اظهار داشت: در جهان بیش از ۵ هزار گونه قارچ وجود دارد که حدود ۱۰۰ گونه از آن برای انسان سمی است.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور، افزود: در ایران، هرسال با فرارسیدن فصول بهار و پاییز، با رویش تعدادی از گونه‌های سمی قارچ در برخی نقاط کشور مواجه هستیم، امسال نیز با توجه به شرایط خاص آب و هوایی، مخصوصاً بارندگی‌های اخیر و شرایط محیطی مانند نور و دمای هوا، رویش و تکثیر قارچ‌های سمی در استان‌های غربی افزایش یافت و باعث شد افرادی که علاقه‌مند به چیدن و مصرف قارچ از دل طبیعت هستند و در خصوص عوارض مسمومیت‌ها اطلاعی ندارند، دچار مسمومیت شوند.

سلطانی نژاد با بیان اینکه روش تشخیص قارچ سمی و گونه‌های خوراکی آن به طرق کاملاً علمی و تخصصی توسط متخصصان میسر است، خاطرنشان کرد: قارچ‌های سمی ازلحاظ ظاهری شباهت زیادی به قارچ‌های خوراکی دارند و تشخیص آن‌ها، توسط افراد عادی میسر نیست، به همین دلیل امسال با تعداد زیادی ازاین‌گونه مسمومیت‌ها در کشورمان مواجه شدیم.

وی با اشاره به اینکه بهترین راه، پیشگیری از مسمومیت با قارچ‌های سمی است، تصریح کرد: مردم باید توجه کنند که به‌هیچ‌وجه، قارچ‌های خودرویی که در دشت‌ها و جنگل‌ها می‌روید را نچینند و مصرف نکنند، چراکه این‌گونه قارچ‌ها، بر اثر پختن، کبابی و یا آب پز کردن، بازهم سمی می‌مانند و مواد سمی آن‌ها تخریب نمی‌شود.

تقریباً ۷۰۰ نفر در کشور با مصرف قارچ سمی، دچار عارضه و مسمومیت شده‌اند دبیر انجمن سم‌شناسی و مسمومیت‌های ایران توصیه کرد: مردم در اقصی نقاط کشور، مخصوصاً در استان‌های غربی، مانند کرمانشاه، کردستان، همدان، قزوین و آذربایجان غربی که دارای بیشترین آمار مسمومیت‌ها هستند، باید از خرید قارچ‌ها به‌صورت فله‌ای و یا چیدن هر نوع قارچی از دل طبیعت، خودداری کنند.

وی افزود: علائم مسمومیت با قارچ، در دو مرحله بروز پیدا می‌کند، مرحله اول، ۶ تا ۱۲ ساعت پس از مصرف قارچ با نشانه‌هایی نظیر تهوع و استفراغ، دردهای شکمی و احساس ضعف بروز پیدا می‌کند و مرحله دوم ۲۴ ساعت بعد از علائم اولیه، با ضعف، سرگیجه و کاهش سطح هوشیاری خود را نشان می‌دهد که این حالات ناشی از درگیری کبدی و کلیوی در فرد مسموم است که ممکن است او را به مرگ برساند.

سلطانی نژاد با بیان اینکه هرساله با ورود به فصل بهار و پاییز شاهد رویش قارچ‌های سمی و مسمومیت‌هایی از این نوع هستیم، افزود: در سال جاری با تعداد بیشتری ازاین‌گونه مسمومیت‌ها روبرو شدیم و تقریباً ۷۰۰ نفر در کشور با مصرف قارچ سمی، دچار عارضه و مسمومیت شده‌اند که دلیل آن نیز همان شرایط خاص آب و هوایی کشور در نقاط غربی است.

هشدار اورژانس

مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم گفت: افراد زیادی به دلیل خوردن قارچ سمی در استان‌های کرمانشاه، کردستان، لرستان، زنجان و آذربایجان غربی دچار مسمومیت شده و به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که تا روز ۲۷ اردیبهشت ماه تعدادشان به ۶۲۷ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه مراجعه مسموم شدگان به مراکز درمانی همچنان ادامه دارد، گفت: متأسفانه تاکنون ۲۳ نفر از این افراد دچار نارسایی کبدی شده‌اند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: تاکنون ۱۵۳ نفر از مراجعه‌کنندگان در بیمارستان بستری هستند.

خالدی با اشاره به علائم مسمومیت با قارچ‌های سمی گفت: دردشکمی، استفراغ، سردرد و...، از علائم این نوع مسمومیت است و باید این افراد به‌سرعت به بیمارستان مراجعه کنند چراکه ممکن است سبب نارسایی کبد شود که در آن صورت تنها پیوند کبد امکان‌پذیر است.

محیط زیست اطلاعیه داد

طاهره افتخاری مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی هم با بیان اینکه در فصل رویشی گیاهان قرار داریم، به بارندگی‌های اخیر و شرایط مساعد جهت رویش گونه‌های مختلف گیاهی و به‌ویژه قارچ‌ها در مناطق مختلف کشور اشاره و تأکید کرد: ضروری است در خصوص جمع‌آوری و استفاده از قارچ‌ها و گونه‌های گیاهی دقت نظر لازم صورت گیرد و از مصرف قارچ‌های خودرو و گیاهان وحشی ناشناخته اجتناب شود.

به گفته وی، شناسایی و تشخیص قارچ خوراکی از قارچ سمی بسیار مشکل است و تنها افراد متخصص و با تجربه، توانایی تفکیک بین این قارچ‌ها را دارا است.

افتخاری تأکید کرد: از طریق ویژگی‌های ظاهری، بو و رنگ قارچ نمی‌توان به‌طور قطعی سمی و غیر سمی بودن آن را تشخیص داد و کوچک‌ترین اشتباهی در تشخیص ممکن است منجر به مرگ یا آسیب‌های جدی به کبد و سایر اعضای بدن شود. لذا توصیه می‌شود افراد غیرمتخصص در این زمینه، به‌هیچ‌وجه از قارچ‌های خودرو استفاده نکنند.

با جوشاندن و یا حرارت دادن انواع گونه‌های گیاهی سمی و قارچ‌ها، سمیت و خطر آن‌ها رفع نمی‌شود وی خاطرنشان کرد: چنانچه برخی از افراد به استفاده از گیاهان وحشی و قارچ‌ها علاقه‌مند هستند ضروری است اطلاعات و دانش خود را جهت شناسایی و تشخیص این گونه‌ها افزایش دهند.

افتخاری با بیان اینکه تمامی رستنی‌ها دارای خواص ویژه‌ای هستند و برخی از آن‌ها از قرن‌ها پیش در طب سنتی مورداستفاده قرارگرفته‌اند افزود: ولی توجه به این نکته حائز اهمیت است که مقدار مصرف و یا دوز آن‌ها بسیار مهم و حیاتی است.

وی افزود: درصورتی‌که میزان بیشتری از این گیاهان استفاده شود مسمومیت‌های شدیدی را به دنبال خواهند داشت ازجمله این گیاهان می‌توان تاتوره، خرزهره، فرفیون، شوکران، سرخدار، کرچک و آقطی را نام برد.

افتخاری به‌منظور حفظ سلامت جسمی و روانی، به‌تمامی هم‌وطنان عزیز اکیداً توصیه کرد از تماس پوستی و تست چشایی رستنی‌های ناشناخته جداً خودداری کنند. همچنین ذکر این نکته ضروری است که با جوشاندن و یا حرارت دادن انواع گونه‌های گیاهی سمی و قارچ‌ها، سمیت و خطر آن‌ها رفع نمی‌شود.

واکنش وزارت جهاد کشاورزی

غلامرضا تقوی مدیرکل امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی هم در واکنش به مسمومیت‌های رخ داده در پی مصرف قارچ، ضمن تأکید بر سالم بودن قارچ‌های خوراکی واحدهای تولیدی مجوزدار کشور اعلام کرد: مسمومیت‌های انسانی که اخیراً با مصرف قارچ در بعضی از استان‌های کشور رخ‌داده، درنتیجه مصرف قارچ‌هایی است که به‌طور فصلی توسط برخی افراد بومی از منابع طبیعی و عرصه‌های جنگلی برداشت می‌شود.

مصرف‌کنندگان از خرید قارچ‌های فله‌ای بی‌نام‌ونشان و از دست‌فروشان خودداری کنند وی افزود: تشخیص سمی یا غیر سمی بودن قارچ‌های «خود رو» در عرصه‌های منابع طبیعی کار مشکلی است و نیاز به آزمایشگاه دارد؛ ازاین‌رو توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از خرید قارچ‌های فله‌ای بی‌نام‌ونشان و از دست‌فروشان خودداری کنند.

وی با بیان این‌که ۹۰۰ واحد تولید قارچ خوراکی دارای مجوز در کشور فعال و هزاران نفر در این عرصه مشغول کار هستند، اظهار داشت:وقتی در کشور چنین ظرفیتی برای تولید سالم این ماده خوراکی وجود دارد، مصرف‌کنندگان نباید ریسک خرید قارچ‌های برداشت‌شده از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی را بپذیرند، زیرا احتمال سمی بودن آن بالا است.

تقوی تصریح کرد: سالانه در کشور ۱۵۰ هزار تن تولید قارچ داریم و سرانه مصرف نیز یک کیلوگرم است و ازاین‌رو کمبودی درزمینهٔ تولید این محصول وجود ندارد.

وی جمع‌آوری قارچ از عرصه‌های منابع طبیعی را اساساً نادرست دانست و گفت: برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز قارچ از عرصه‌های منابع طبیعی که معمولاً برای امرارمعاش انجام می‌شود، در طرح توسعه اشتغال روستایی، تسهیلاتی برای تولید قارچ خوراکی در چارچوب تولیدات گلخانه‌ای و قارچ در نظر گرفته‌شده و این افراد می‌توانند با رعایت شرایط و یا در قالب تشکل‌ها از این تسهیلات استفاده کنند.

مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی، شناسایی و آموزش واحدهای تولیدی بدون مجوز را از دیگر اقدامات برای کاهش برداشت قارچ از عرصه‌های منابع طبیعی عنوان کرد.

پزشکی قانونی: مرگ ۱۱ نفر بر اثر مصرف قارچ‌های سمی

مدیر ستاد بحران سازمان پزشکی قانونی کشور هم در آخرین آمار خود گفت: طی روزهای اخیر ۱۱ نفر در کشور با علائم مصرف قارچ‌های سمی جان خود را از دست داده و به پزشکی قانونی معرفی شدند که آزمایش‌های لازم برای بررسی‌های تکمیلی از آنان به عمل آمد.

دکتر مهرداد علی بخشی با تأکید بر اینکه آمار قطعی فوت به دنبال مصرف قارچ‌های سمی متعاقباً اعلام می‌شود، افزود: از ۱۱ فوتی با علائم مصرف قارچ‌های سمی ۷ نفر مرد و ۴ نفر زن بودند که در استان‌های کرمانشاه، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی، مرکزی و همدان جان‌باخته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های بیمارستان نمازی شیراز محل تهیه و مصرف قارچ‌ها در بیشتر موارد دامنه ارتفاعات و طبیعت پس از بارندگی‌های اخیر و در مواردی نیز خریداری قارچ به‌صورت فله‌ای از فروشندگان ناشناس و بازارچه‌های روستایی بوده است.

در این گزارش نگاهی داریم به آمار تلفات ناشی از مصرف قارچ‌های سمی در استان‌های مختلف کشور که در اخبار روزانه خبرنگاران مهر مورد اشاره قرار گرفته است.

نگاهی به آمار تلفات قارچ‌های سمی در استان‌های مختلف استان تعداد جان‌باختگان و مسمومین آذربایجان غربی مسمومیت ۷۳ نفر فوت یک نفر ایلام مسمومیت ۱۴ نفر چهارمحال و بختیاری مسمومیت ۳ نفر زنجان مسمومیت ۱۸ نفر فارس مسمومیت ۱۳ نفر قزوین مسمومیت ۳ نفر کردستان مسمومیت ۵۴ نفر کرمانشاه مسمومیت ۲۸۶ نفر فوت ۷ نفر لرستان مسمومیت ۱۲۵ نفر فوت ۳ نفر

قارچ سمی ۷۳ نفر را در آذربایجان غربی مسموم کرد/فوت یک نفر

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی از مسمومیت ۷۳ نفر به دلیل از استفاده از قارچ‌های سمی خبر داد.

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این راستا به دلیل وخامت حال یک نفر این فرد، به بیمارستانی در شیراز منتقل‌شده بود که متأسفانه فوت کرد، افزود: از این تعداد بیمار، ۳۱ نفر هم‌اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند که حال عمومی یک فرد وخیم است.

وی از ترخیص ۴۱ نفر از افراد مسموم شده خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری این افراد براثر مصرف قارچ خودرو که در طبیعت به دنبال بارش‌های بهاری رشد کرده‌اند دچار مسمومیت شده‌اند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه از بدترین عارضه‌های مسمومیت با قارچ‌های سمی آسیب به کبد و کلیه‌ها است که اگر به‌موقع درمان نشود می‌تواند منجر به مرگ شود گفت: به همشهریان و هم استانی‌ها توصیه می‌کنیم که از مصرف قارچ‌های خودرو در طبیعت خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ارومیه نیز طی گفتگویی اعلام کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و افزایش قارچ‌های رویشی (سمی) و اینکه تشخیص این‌گونه قارچ‌ها از قارچ‌های غیر سمی مشکل است توصیه می‌شود همشهریان فقط از قارچ‌های بسته‌بندی‌شده دارای پروانه بهره‌برداری استفاده کنند.

علی صدقیانی فر افزود: در این راستا پوستر اطلاع‌رسانی تحت عنوان «دست نگه‌دارید،خطر مسمومیت با قارچ‌های رویشی (سمی) جدی است» در بازارهای میوه و سبزی فروشی و مراکز عرضه قارچ در ارومیه در سطح گسترده توزیع و در دید عموم نصب‌شده و آموزش‌های لازم به فروشندگان و متصدیان مراکز عرضه داده شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی هم گفت: ۱۶ نفر براثر مصرف قارچ سمی در خوی مسموم شدند.

۱۴ مورد مسمومیت با قارچ سمی در ایلام گزارش شد

مهتاب شاهماری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۴ مورد مسمومیت با قارچ سمی در استان گزارش‌شده است.

وی عنوان کرد: به خاطر حفظ سلامت خود و خانواده از مصرف قارچ‌های خودرویی که در بازار عرضه می‌شود خودداری کنند و در صورت تمایل به مصرف قارچ از قارچ‌های بسته‌بندی‌شده استفاده کنند.

مسمومیت با قارچ در تهران نداشتیم

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران با بیان این‌که تاکنون موردی از مسمومیت با قارچ در تهران نداشتیم، از مردم خواست، از مصرف قارچ‌های متفرقه پرهیز کنند.

محمد کرم درآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از مسمومیت براثر مصرف قارچ‌های سمی در استان تهران ارائه نشده است.

وی خواستار اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص بهداشت مصرف قارچ شد و گفت: شهروندان عزیز تنها به مصرف قارچ‌هایی بپردازند، که دارای پروانه‌های لازم باشد و اکیداً از خرید قارچ‌های فاقد نام و تاریخ گذشته و یا قارچ‌های بیابانی و کوهی خودداری کنند.

قارچ سمی ۳ نفر را در چهارمحال و بختیاری روانه بیمارستان کرد

فرامرز شاهین مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری هم گفت: ۲ زن و یک مرد با مصرف قارچ سمی در شهرستان اردل مسموم شدند که بلافاصله خود را به بیمارستان امام رضا(ع) اردل رساندند و تحت مراقبت های درمانی قرار گرفتند.

مسمومیت ۱۸ نفر از اهالی زنجان بر اثر مصرف قارچ سمی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان هم از مسمومیت ۱۸ نفر از اهالی شهرستان ماهنشان در استان زنجان بر اثر مصرف قارچ سمی خبر داد.

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ۱۸ نفر از اهالی شهرستان ماهنشان به دلیل مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدید شدند که متأسفانه حال برخی از آن‌ها وخیم است.

وی ادامه داد: افراد مسموم شده به دو مرکز درمانی حضرت ولیعصر(عج) و آیت‌الله موسوی شهر زنجان منتقل شده‌اند.

جعفری با بیان اینکه این افراد اثر مصرف قارچ سمی دچار مشکل شدید گوارشی و کبدی شده‌اند، ادامه داد: با توجه به وضعیت حاد پیش‌آمده، این بیماران در حال انتقال به بیمارستان‌های تهران و شیراز هستند.

قارچ سمی به فارس رسید/ ۴ نفر فوت کردند

عبدالرسول همتی معاون بهداشتی علوم پزشکی شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳۳ مسموم براثر مصرف قارچ سمی به بیمارستان‌های استان فارس منتقل شدند افزود: از این تعداد ۴ نفر فوت، ۹ نفر بستری، ۱ نفر در انتظار پیوند کبد و مابقی مرخص شدند.

وی تصریح کرد: ۱۳ نفر از این افراد اهل استان فارس هستند که ۵ نفر از مرودشت، ۴ نفر ارسنجان و ۴نفر از کوهمره سرخی هستند.

معاون بهداشتی علوم پزشکی شیراز با اشاره به مسمومین دیگر استان‌ها نیز گفت: از کرمانشاه، آذربایجان غربی، لرستان و زنجان افراد مسموم به بیمارستان‌های فارس منتقل شدند.

همتی تأکید کرد: بیشترین فوتی مربوط به استان کرمانشاه است و از مسمومین فارس فوتی نداشتیم.

مصرف قارچ سمی سه قزوینی را روانه بیمارستان کرد

مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: مصرف قارچ سمی سه شهروند این استان را روانه مراکز درمانی کرده است.

مسمومیت ۵۴ نفر براثر مصرف قارچ سمی در استان کردستان

فرزام بیدارپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: در چند روز اخیر ۵۴ کردستانی به دلیل مصرف قارچ سمی مسموم شده‌اند که بیشترین آمار افراد مسموم شده براثر مصرف قارچ سمی به ترتیب مربوط به شهرستان کامیاران، سنندج، دیواندره و دهگلان بوده و خوشبختانه مورد فوتی گزارش نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ۵۴ نفر افراد مسموم شده، ۲۸ نفر در بیمارستان بستری که حال دو نفر از آنان نسبتاً نامناسب و بقیه افراد به‌صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بیجار هم از مسمومیت ۱۰ نفر از شهروندان براثر مصرف نوعی قارچ کوهی سمی خبر داده است.

افزایش آمار مصدومان مصرف قارچ سمی در کرمانشاه/۷ کشته و ۲۸۶ مصدوم

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه، از افزایش آمار مصدومان مصرف قارچ سمی در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۷ تن جان‌باخته و ۲۸۶ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش آمار مصدومان مصرف قارچ سمی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر و در اثر مصرف قارچ‌های خودرو و سمی تعداد زیادی از شهروندان هم استانی در استان کرمانشاه دچار مسمومیت شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: بنا بر آمار اعلام‌شده، ۷ نفر فوت‌شده و ۲۸۶ نفر نیز مصدوم شدند و به اورژانس‌های بیمارستان‌ها در استان مراجعه کردند.

وی تصریح کرد: از ۲۸۶ مصدوم ذکرشده، ۴۹ نفر بستری‌شده و ۱۶ نفر نیز تحت مراقبت ویژه هستند. تاکنون ۱۸ نفر نیز برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز منتقل‌شده‌اند.

مدرسی از بستری بودن ۵ تن از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۷ تن از افراد مسموم شده نیز فوت کردند.

فوت ۳ لرستانی به دلیل مصرف قارچ سمی/ ۱۲۵ نفر مسموم شدند

رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد هم از فوت سه نفر در لرستان به دلیل مصرف قارچ سمی خبر داد. سعید رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به مسمومیت ۱۲۵ نفر در لرستان به دلیل استفاده از قارچ سمی اظهار داشت: متأسفانه از این تعداد سه نفر فوت‌شده‌اند.

وی بیان داشت: از این سه نفر، دو نفر برای پیوند کبد به شیراز اعزام شدند که متأسفانه فوت کردند.

رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد افزود: همچنین یک نفر نیز در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد به دلیل مسمومیت با قارچ سمی جان خود را از دست داد.

رحیمی بابیان اینکه در حال حاضر نیز چهار نفر دیگر در حال اعزام برای پیوند کبد هستند گفت: این آمار مسمومیت نگران‌کننده است و این امر نیز به دلیل مصرف بی‌رویه و خارج از مسائل کارشناسی قارچ بوده که در سطح استان و در شهرستان‌های اطراف است.

وی تأکید کرد: به همه مردم توصیه می‌کنیم که از مصرف قارچ که سلامت آن‌ها ازنظر مراکز بهداشتی محرز نشده خودداری کنند.

خطرات ناشی از مصرف قارچ‌های سمی مردم همدان را تهدید می‌کند

حبیب‌الله موسوی بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان هم نسبت به مصرف قارچ‌های وحشی هشدار داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر بستری کردن شهروندی به علت مصرف قارچ سمی در مراکز درمانی استان همدان گزارش نشده است.

وی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود مقدار قابل‌توجهی قارچ از مناطق قابل رشد این گیاه پس از هر نوبت بارندگی برداشت و روانه بازار مصرف شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: با توجه به مسمومیت منجر به مرگ شماری از شهروندان در استان مجاور، توصیه می‌شود شهروندان از مصرف قارچ وحشی به‌طورجدی پرهیز کنند.

موسوی بهار گفت: تشخیص قارچ‌های وحشی سمی و غیر سمی بسیار سخت است بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از این نوع مسمومیت، مصرف نکردن قارچ‌های وحشی است.