خیابان، میدان و پرچم؛ سه روایت از اقتدار ملی ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انسجام و همبستگی ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و امنیت پایدار هر کشور به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای اجتماعی که در بزنگاه‌های تاریخی می‌تواند فراتر از توان نظامی و اقتصادی، مسیر تحولات یک ملت را تعیین کند.

تجربه چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران نیز نشان داده است که همراهی مردم، اعتماد عمومی و پیوند میان جامعه و ساختار حاکمیت، نقش مهمی در عبور از بحران‌ها و مقابله با فشارها و تهدیدهای خارجی داشته است.

در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی، فضای پیچیده‌ای پیش روی کشور قرار داده، حفظ وحدت و تقویت همبستگی عمومی اهمیتی دوچندان یافته است.

حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق، می‌تواند نمادی از تعلق ملی و اراده جمعی برای صیانت از استقلال، امنیت و منافع کشور باشد.

در این میان، حضور مستمر اقشار مختلف مردم در اجتماعات شبانه و میادین شهری، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و اعلام موضع در برابر تحولات و تهدیدهای پیش‌رو محسوب می‌شود؛ حضوری که پیام آن فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران، متوجه افکار عمومی جهان و بازیگران بین‌المللی است.

استمرار چنین مشارکتی، در کنار آمادگی نیروهای مسلح و توانمندی‌های علمی، فرهنگی و ورزشی کشور، می‌تواند تصویری از ظرفیت‌های ملی ایران در عرصه‌های گوناگون ارائه دهد.

با این حال، انسجام واقعی تنها به حضور در میدان محدود نمی‌شود؛ بلکه تقویت سرمایه اجتماعی، توجه به مطالبات مردم، کاهش فاصله‌های اجتماعی، حل مشکلات اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی نیز از ارکان اساسی آن است.

بی‌تردید، وحدت ملی زمانی به پشتوانه‌ای پایدار برای اقتدار کشور تبدیل می‌شود که همه ظرفیت‌های جامعه در مسیر مشترک پیشرفت، امنیت و سربلندی ایران به کار گرفته شود.

حضور شبانه مردم در خیابان‌ها، محاسبات دشمن را به هم ریخته است

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه گفت: ملت ایران با تأسی از آموزه‌های قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع)، بیش از هشت ماه است که با وجود مشغله‌های روزانه، مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی، حضور خود در صحنه را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: حضور شبانه اقشار مختلف مردم، از جمله دانش‌آموزان و دانشجویانی که در طول روز به تحصیل مشغول هستند، نشان‌دهنده عمق پایبندی مردم به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با بیان اینکه حضور آگاهانه مردم پیامدهای مهمی برای کشور به همراه داشته است، تصریح کرد: نخستین دستاورد این انسجام، تقویت روحیه خودباوری در میان ملت ایران و باور به توانایی دستیابی به قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار است.

محمودی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دشمنان و بدخواهان بیرونی، ایجاد اختلال و آشوب در داخل کشور است؛ همان‌گونه که در فتنه دی‌ماه نیز شاهد تلاش دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن‌ها برای برهم زدن امنیت و انسجام کشور بودیم.

وی با تأکید بر نقش حضور مردم در خنثی‌سازی توطئه‌ها خاطرنشان کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، نقشه‌های عوامل داخلی دشمن و دشمنان قسم‌خورده خارجی، به‌ویژه استکبار جهانی، رژیم تروریستی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را با شکست مواجه کرده است.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با اشاره به سردرگمی دشمنان در برابر انسجام ملت ایران گفت: تناقض در مواضع و رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که دشمن در مواجهه با اراده و ایستادگی ملت ایران دچار سردرگمی شده است.

محمودی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حضور و انسجام ملی، ملت ایران بتواند قله‌های پیشرفت و اقتدار را فتح کرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های مختلف به اهتزاز درآورد.

وحدت حول محور ولایت، رمز استمرار موفقیت‌های انقلاب اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمودی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در سپاه فجر فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی گفت: وحدت و انسجام جامعه از کلیدواژه‌های پرتکرار در پیام‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی(ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه انسجام ملی از عوامل اصلی حفظ نظام اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان طی ۴۷ سال گذشته بوده است، افزود: دشمنان نیز با شناخت این رمز موفقیت، تلاش می‌کنند آن را به نقطه ضعف تبدیل کرده و با ایجاد تفرقه و اختلاف، انسجام جامعه را خدشه‌دار کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه فجر فارس ادامه داد: مردم ایران تاکنون با لبیک به فرامین و رهنمودهای امام خمینی(ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی، وحدت و انسجام خود را حفظ کرده و توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته‌اند.

محمودی‌زاده با تأکید بر ضرورت تداوم این همبستگی تصریح کرد: استمرار موفقیت‌های انقلاب اسلامی در گرو حفظ وحدت و انسجام ملی و حرکت حول محور ولایت است.

ملت ایران تا پای جان پای انقلاب و ولایت ایستاده است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدراله رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه گفت: پیام ملت ایران به جهانیان و دشمنان ایران و اسلام این است که مردم تا پای جان پای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و رهبری ایستاده‌اند.

وی افزود: مردم ایران با حضور شبانه در میدان‌ها و حفظ سنگر خیابان، اراده و عزم خود برای دفاع از انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند و به جهانیان نشان داده‌اند که ملت ایران از چه قدرت و انسجامی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و آمادگی کامل، برای مقابله با هرگونه تهدید و رویارویی با هر دشمنی در هر سطحی آماده هستند.

رجایی‌نسب ادامه داد: ملت ایران در عرصه‌های مختلف مبارزه و دفاع از کشور، توانمندی خود را نشان داده و نام ایران را در بلندای جهان حفظ کرده است.

وی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی خاطرنشان کرد: امروز پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان، از جمله قلب آمریکا، به واسطه افتخارآفرینی کشتی‌گیران و ورزشکاران کشورمان به اهتزاز درمی‌آید.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: بی‌تردید ملت ایران در همه عرصه‌ها از جمله علم، مبارزه، ورزش و کشتی، با افتخارآفرینی و تلاش خود جایگاه و نام ایران را در بلندای جهان حفظ خواهد کرد.