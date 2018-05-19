نمایشگاه قرآن، بزرگترین جشنواره قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن که عصر امروز ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان با سوم رمضان المبارک با شعار "قرآن، چلچلراغ زندگی" در سالن همایش های یاس مصلای تهران برگزار شد ، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خیرمقدم به حضار گفت: یک ربع قرن از برگزاری نمایشگاه بین المللی می گذرد و ما امروز در آستانه ورود به ربع قرنی دیگری ازاین رویداد قرآنی هستیم.



وی ادامه داد: این نمایشگاه انگیزه هایی را برانگیخته و قدم هایی را به جلو پیش برده و استعداد هایی را شکوفا کرده است.



فقهی زاده با اعلام ویژگی این نمایشگاه اظهارداشت: براساس ویژگی های نمایشگاه اگر بزرگترین رویداد نمایشگاهی جهان اسلام نباشد بدون شک یکی از رویدادهای نمایشگاهی درسطح جهان بشمار میرود در واقع میتوان گفت ویژگی اساسی این نمایشگاه تماشاخانه نیست بلکه بزرگترین جشنواره فعالیت های قرآنی است.



وی نمایشگاه را ماحصل فعالیت های قرآنی در طول سال نامید و افزود: آنچه که در طول سال در عرصه فعالیت های قرآنی، رقم میخورد نتیجه اش در نمایشگاه ظهور پیدا میکند.



معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد بیان داشت:جلب توجه عموم مردم از اقشار مختلف درحوزه های گوناگون فرهنگی ، هنری، پژوهشی در عرصه های حفظ قرائت می توان یکی ازکارایی نمایشگاه باشد. دومین کارایی آن جریان سازی های موثر در شناسایی و پرورش استعداد ها در خلق آثار فاخر علمی فرهنگی و هنری است وسومین کارایی به جنبه بین المللی نمایشگاه برمی گردد تا با نشان دادن توجهات و اهتمامات مکتب اهل بیت را در فضای عمومی جهان بیشتر گسترش دهیم.



وی قرآن کریم را موجب افتخار جهان اسلام نام برد و تاکید کرد: ما در این دوره از نمایشگاه سه دوره تعامل سازنده با بدنه نخبگان قرآنی هم در سطح محتوا و شکل و قالب انجام داده ایم .دومین رویکرد اصلی نگرش دانش بنیان به برنامه ها بوه است ۱۵۰ فعالیت و برنامه اجرا میکنیم وسومین برنامه محوری با رویکرد تحولی و برنامه ریزانه بوده است .



وی ویژگی های شاخص بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن را برشمرد و عنوان کرد: تقویت فعالیت های محتوایی و علمی با تشکیل و احیای کمیتها، تقویت بخش عترت در حوزه غدیر و مهدویت رضوی ،تقویت بخش نظارت و ارزیابی در جهت اثرگذاری بیشتر،احیای بخش بین الملل در جهت نشان دادن قابلیت های قرآنی کشور جمهوری اسلامی ایران به مسلمانان جهان از اهم شاخص و ویژگی های این رویداد بزرگ است.



وی در پایان افزود:امیدواریم به برکت آموزه های قرآن پیش از پیش در راستای اهداف قرآنی قرارگیریم.

رونمایی از مصحف منسوب به امیرالمومنین(ع)

در ادامه سید علی سرابی قائم مقام شورای قرآن در خصوص رونمایی مصحف منسوب به امیرالمومنین(ع) به سخنانی پرداخت.



وی گفت :یکی از آیین های نگارش قرآن کریم است که از مختصات و شیوه نگارش قرآن ها و مصاحف کهن بدست می آید.



وی با اعلام اینکه ۲۰۰ مصحف کهن در دست داریم افزود:تحقیق در مصاحف کهن اطلاعات معتبری در اختیار مان قرار می دهد.درحال حاضر ۲۰۰ مصحف کهن داریم که برای پژوهش قرائت و آئین نگارش اطلاعات درست و بهتری به ما می دهد.



وی انتساب این مصحف را به امیرالمومنین(ع) دانست و اظهار داشت:این مصحف متعلق به قرن دو اسلامی است و کاملترین و جامع ترین مصحف بشمار میرود که با همکاری و همراهی "طیارآلتی قولاچ نسخه شناس معروف ترکی که پژوهش با مسایل متعددی را دارندو ما از تجربیات و دانش آنها استفاده کردیم.



بعد از آن نیز طیارآلتی قولاچ به بیان نکاتی در زمینه این مصحف پرداخت.



وی گفت :امروز در حضور یکی از مصحف هایی هستیم که از زمان صحابه به ما رسیده است. مطالعه و بررسی این قبیل مصحف در نشان دادن اصلیت قرآن برای ما حائز اهمیت است.شک نداریم که این مصحف از مصحف خطی میباشد و تلاش در این زمینه بسیار ضروری است.

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این نسخه شناس معروف ادامه داد:با بررسی هایی که انجام دادیم این مصحف در کوفه و مدینه و شام کتابت شده است . مطمئن هستیم که اواسط ده هجری نوشته شده و کاتبین این مصحف ها همدیگر را ندیده اند این مصحف ها در هر مورد با هم فرق دارند و چیزی که فرقی ندارند کلمه های آن است که مثل بقیه قرآنها می باشد و از مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران که حمایت کردند تشکر میکنیم.