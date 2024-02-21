اجرای تحسین برانگیز نماینده های ایران در مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، بخش رقابتی چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن ایران شامگاه سه‌شنبه یکم اسفندماه با اجرای ۱۳ فینالیست در دو رشته قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم به پایان رسید.

در این دوره دو بخش خواهران و برادران در رشته‌های ترتیل، حفظ کل، قرائت تحقیق از ۴۴ کشور جهان به رقابت پرداختند.

شب گذشته امیدرضا رحیمی نماینده کشورمان در رشته حفظ کل قرآن چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با حضور بر روی جایگاه به سوالات داوران پاسخ داد.

همچنین هادی اسفیدانی نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، در مرحله فینال این رقابت‌ها تلاوت کرد.

تلاوت زیبای اسفیدانی شور حال خاصی به سالن اجلاس داد و تحسین حاضران را برانگیخت.

رونمایی از ۴ اثر نفیس قرآنی در فینال مسابقات بین‌المللی قرآن

در ابتدای این مراسم با حضور حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از چند اثر نفیس قرآنی رونمایی شد که کوچک‌ترین مصحف قرآنی از جمله آنها بود.

این قرآن از سوی مرحوم مصطفی نظیف در زمان امپراطوری عثمانی در مصر چاپ شده و با قدمتی ۱۵۰ ساله از سوی خانواده رفیعی علم‌شیری نگهداری شده است.

از جمله مشخصات فنی این مصحف قرآنی، قطر ۱/۲ سانتیمتری، طول ۲/۲ سانتیمتر و عرض ۱/۷ سانتیمتری آن است که وزنی معادل ۴/۲ گرم نیز دارد و توسط نوید رفیعی به نمایندگی از سوی این خانواده وقف شده است.

از دیگر آثار قرآنی رونمایی شده در این مراسم قدیمی‌ترین جزوات قرآنی با قدمت ۱۵۰ ساله است که به خط نسخ از سوی محمود مهدی بن سالم در ۳۰ جزوه کتابت شده و از سوی فردی به نام شیخ عبدالصمد با هزینه فراوان خریداری و وقف شده است. هزینه‌ای که شیخ عبدالصمد برای خرید این کتاب انجام داده است، چیزی معادل قیمت خرید چند هزار متر زمین زراعی بوده است.

خاموشی پیش از رونمایی از این جزوات گفت: یکی از رسالات سازمان اوقاف شناسایی و نگهداری مصحف قدیمی قرآن و ترغیب کاتبان معاصر برای کتابت قرآن است.

دیگر اثر رونمایی شده در این مراسم مدیحه‌سرایی «اقراء» در دو بخش بانوان و آقایان بود که به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی و ترکی خوانده شده و آخرین اثر قرآنی رونمایی شده در این مراسم تلویزیون اینترنتی «تلاوت و تحقیق» بود که بر بستر هیئت‌آنلاین به نمایش درخواهد آمد.

در پایان مراسم رونمایی گفته شد که به عنوان پخش آزمایشی، فایل تصویری تلاوت‌های ادوار مسابقات بین‌المللی قرآن در این تلویزیون بارگذاری خواهد شد.