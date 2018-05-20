ظرفیت پذیرش در دوره کاردانی به کارشناسی افزایش یافت

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت آغاز شده است و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، متقاضیان تا پنجشنبه سوم خرداد ۹۷ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: پذیرش در ۱۶ رشته از رشته های امتحانی کاردانی به کارشناسی با آزمون و پذیرش در ۴۹ کدرشته براساس سوابق تحصیلی (معدل کل مقطع کاردانی) صورت خواهد پذیرفت.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: کلیه متقاضیان، اعم از اینکه متقاضی پذیرش در رشته امتحانی با آزمون یا بدون آزمون هستند لازم است مطابق ضوابط دفترچه راهنما و با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب رشته کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۷ تعداد ۵۵ هزار و ۳۷۰ داوطلب در این دوره ثبت نام کرده اند.

توکلی یادآور شد: اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند. همچنین کسانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند تا سوم خرداد فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس این اصلاحات ظرفیت پذیرش در این دوره ها با ایجاد کدرشته های جدید افزایش یافت و ۱۱ کدرشته نیز از پذیرش حذف شدند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً به‌صورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان باید به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۷۰ هزار ریال (۲۷ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی– غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵ هزار ریال (۵ هزار و ۵۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره های مذکور اقدام کند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ (برای آن دسته از رشته های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۲ مرداد ۹۷ برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه ۹ مرداد تا روز پنجشنبه ۱۱ مرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.