به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع نظامی یمنی از انهدام یک پهپاد جاسوسی عربستان سعودی در غرب یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش، پدافند هوایی ارتش یمن روز یکشنبه یک فروند پهپاد جاسوسی رژیم سعودی را در منطقه «جبل النار» واقع در بخش مرزی حرض در استان حجه سرنگون کرد.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از زمان آغاز تجاوز عربستان به یمن تاکنون، ده ‎ها پهپاد جاسوسی عربستان و ائتلاف تحت سرکردگی این کشور را سرنگون کرده‌اند.

رژیم سعودی بیش از سه سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.