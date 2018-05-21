اسدالله عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، اگرچه وضعیت اقتصادی کشور نسبت به قبل متفاوت خواهد شد، اما ایران با قدرت به مسیر خود در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه خواهد داد و جای نگرانی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: اروپا حداقل در میان مدت، راه خود با ایران را در فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌دهد، چراکه راه اروپایی‌ها و منافع آنها با ایران نزدیک است و ایران سالانه میلیاردها دلار به این کشورها، کالا صادر می‌کند و البته آنها نیز از ما کالا می‌خرند و به ما کالا می‌فروشند، بنابراین دنیا بدون دونالد ترامپ و کشورش در برجام هم، رو به جلو می‌رود و این طور نیست که اروپا بتواند ایران را نادیده بگیرد.

وی تصریح کرد: اکنون اقتصاد ایران باید تغییر مسیر داده و راه خود را در عرصه اقتصادی تغییر دهد، به این معنا که باید بر روی اقتصاد خود کار کنیم و پایه‌های آن را قوی نماییم. به هر حال ما اکنون منتظر یک برنامه قوی و مدیریت منسجم از سوی دولت هستیم تا باید برخی اصلاحاتی که لازم است را در اقتصاد خود انجام دهیم، پس نقش دولت اینجا پررنگ است و از کشورهایی مثل اروپا، چین و روسیه هم باید برای مدیریت تبعات احتمالی خروج آمریکا از برجام کمک گرفت.

به گفته عسگراولادی، ایران اکنون در دنیا و منطقه حرف برای گفتن دارد و راه خود را با دنیا ادامه می‌دهد.