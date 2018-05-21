به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که روزهای ۳۱ اردیبهشت تا زمان اعزام به رقابت های بین المللی رومانی ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) ابراهیم خواری (مازندران)
۴۸ کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران) مجتبی سلطان زاده (مازندران)
۵۱ کیلوگرم: سید عرفان جعفریان (مازندران) کیان محمودجانلو (مازندران)
۵۵ کیلوگرم: سجاد گودرزی (تهران) عرفان الهی (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: اکبر فضلی (مازندران) امیرارسلان دارابی (تهران)
۶۵ کیلوگرم: محمد کریمی (مازندران) سهراب ادهم خلیلی (لرستان)
۷۱ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) هادی شرفبیانی (کردستان) بهنام عبادالهی (تهران)
۸۰ کیلوگرم: محمدرضا قیاسی (کرمانشاه۹ مهدی اکبرزاده (ایلام)
۹۲ کیلوگرم: علیرضا عبدالهی (تهران) سهیل یوسفی (خراسان رضوی)
۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) رضا خانی (تهارن)
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: ابراهیم مهربان (گیلان) محمدرضا چایجی (کرمانشاه) تقی داداش (مازندران)
سرپرست: مصطفی علیزاده
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان رومانی روزهای ۱۰ تا ۱۴ خردادماه در شهر بخارست برگزار می شود.
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