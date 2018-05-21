به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن کازرونی در سلسله سخنرانی‌های تبلیغی مذهبی ویژه ماه مبارک رمضان که در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، به اهمیت روزه اشاره واظهارکرد: روزه یکی از عبادات بزرگی است که در صورت فراهم بودن شرایط آن اثرات مفید جسمانی، روحی و روانی در وجود فرد می‌گذارد.

وی با بیان اینکه روزه علاوه بر سلامتی جسم باید ایمانمان را نیز تقویت کند، تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در روایتی می‌فرمایند: «آدم روزه دار هر چند در بستر خواب باشد در حال عبادت است، مادامی که مسلمانی را غیبت نکند».

کازرونی به روایتی دیگری از رسول الله(ص) اشاره کرد و گفت: رسول خدا(ص) در این روایت می‌فرمایند: «شخص روزه دار علاوه بر شکم و زبان باید نفس، وسوسه‌های نفسانی و خطورهای ذهنی خود را نیز کنترل کند».

وی کرامت و رحمت پروردگار را در ماه رمضان بیشتر از سایر ماه‌ها دانست و عنوان کرد: کسی که روزه می‌گیرد باید تلاش کند تا خدایی نکرده با اعمال نادرست ارزش روزه خود را پایین نیاورد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری به معنی و مفهوم تقوا اشاره کرد و افزود: تقوا به معنی حرکت در عین مراقبت است. ما اگر می‌خواهیم رشد کنیم و به تقوای الهی دست یابیم باید سرمایه‌های خود را که همان عمل صالح و خلوص نیت است، تقویت کنیم.

وی یکی دیگر از نشانه‌های روزه داری را اخلاق نیکو دانست و اظهار کرد: رسول خدا(ص) فرمود: «اگر شخصی به فرد روزه دار دشنام دهد و او به دلیل احترام روزه به خدا پناه برده و پاسخ دشنام او را ندهد، بدانید هیچ گاه در آتش جهنم گرفتار نخواهد شد».