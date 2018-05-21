به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بنار صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی امتحانات خرداد ۹۷، امتحانات خرداد ماه را فرصت خوبی در جهت بررسی وضعیت آموزشی مدارس دانست و گفت: امتحانات پایان سال بهترین فرصت برای سنجش تلاش دانش آموزان و معلمان در مدارس است.

وی افزود: عملکرد مدارس در سال تحصیلی بر اساس عملکرد آن ها در امتحانات خرداد ماه سنجیده می شود.

مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه از حضور مستمر ناظرین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برای نظارت بر روند برگزاری امتحانات پایان سال خبر داد و افزود: امتحانات خرداد ماه در سطح استان تهران اهمیت ویژه ای دارد.

بنار با بیان این که امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ برگزار می شود، تاکید کرد: این اقدام سبب هدایت تحصیلی موفق تر برای دانش آموزان پایه نهم خواهد شد.

وی افزود: حجم کار با امتحانات هماهنگ بالاتر می رود، اما مزایای بسیاری دارد.

بر اساس این گزارش، جلسه هماهنگی امتحانات خرداد ۹۷ با حضور محمدرضا بنار، مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه و مدیران مدارس در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش فیروزکوه برگزار شد.