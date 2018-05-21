به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی در جمع خبرنگاران به تشریح روند اهدا عضو در بین بیماران مرگ مغزی در لرستان پرداخت و اظهار داشت: مرکز شناسایی بیماران کاندیدای اهدا عضو در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی است و اگر خانواده بیمار مرگ مغزی تمایل داشته باشند که اعضا بیمار خود را اهدا کنند می‌توانند با مراجعه به این مرکز ادامه روند اهدا را پیگیری کنند.

وی در خصوص روند اهدا عضو در استان لرستان اظهار داشت: در ابتدا «کوردیناتور» یا هماهنگ‌کننده طبق چک‌لیست، از مرگ مغزی بیمار اطمینان حاصل می‌کند و در غیر این صورت، تیم ۵ نفره تخصصی پایش های لازم را انجام می‌دهند تا مطمئن شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این گروه ۵ نفره شامل ۴ متخصص جراحی، مغز و اعصاب، بیهوشی، داخلی و همچنین یک نفر نماینده پزشکی قانونی هستند.

ساکی گفت: پس از اطمینان از این موضوع باید تا زمانی که جسد به مرکز فراهم آوری در تهران تحویل داده می‌شود مراقبت‌های لازم از آن صورت گیرد.

وی در خصوص این موضوع که چه اعضایی از بیمار مرگ مغزی قابل‌اهدا هستند و اینکه به چه کسانی اهدا می‌شوند اظهار داشت: یک اهداکننده در صورت تأیید مرکز فراهم آوری می‌تواند از یک تا هشت نفر را از مرگ نجات دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند درمجموع ۵۳ اهدایی داشته باشد که از این تعداد ۸ اندام و مابقی بافت هستند.

ساکی همچنین گفت: خانواده اهداکننده نمی‌توانند گیرنده عضو را تعیین کنند و اعضای اهدایی باید در لیست انتظار بیماران نیازمند قرار گیرند.

وی عنوان کرد: اگر خانواده بیمار مرگ مغزی ابراز تمایل برای اهدا نداشته باشد «کوردیناتور» یا هماهنگ‌کننده می‌بایست صحبت‌های لازم را با ایشان صورت دهد تا بتواند رضایت این خانواده‌ها را جلب کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خطاب به خانواده‌های این‌گونه بیماران گفت: بیمار مرگ مغزی هیچ‌وقت به زندگی عادی خود بازنمی‌گردد و صرفاً یک زندگی نباتی را با دستگاه‌های مراقبت‌کننده خواهد داشت.

وی با اشاره به این موضوع که سالانه چند هزار نفر به دلیل نقص عضو و نبود عضو اهدایی جان خود را از دست می‌دهند، گفت: یک بیمار مغزی می‌تواند جان هشت انسان را نجات دهد، پس بیاییم این حیات را به هم‌وطنانمان اهدا کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر این موضوع که اهدا عضو مصداق ایثار و ازخودگذشتگی است، عنوان کرد: در سال گذشته چهار خانواده لرستانی اعضای بیمار مرگ مغزی خود را اهدا کردند و در سال جاری نیز تاکنون یک مورد اهدایی که مربوط به یک کودک چهارساله کوهدشتی بود گزارش‌شده است.