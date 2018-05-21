به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی در تازه ترین صحبتهای خود به شرایط باشگاه پرسپولیس و بسته بودن پنجره نقل و انتقالات پرداخت و تاکید کرد که اگر این پنجره بسته بماند، باشگاه برای نیم فصل بازیکنانی را رزرو خواهد کرد. وی همچنین نسبت به خط خوردن سیدجلال حسینی واکنش تندی نشان داد.

گرشاسبی که با برنامه «تهران ورزشی» گفتگو می کرد، درباره احتمال ترانسفر بازیکنان فعلی این تیم به لیگ های خارجی و جذب چند بازیکن جدید گفت: هیچ بازیکنی به جز صادق محرمی پیشنهاد جدی نداشته است. شاید هم پیشنهادی بوده ولی تا الان پیشنهادی به باشگاه نرسیده است.

وی درباره اینکه گفته می شود برانکو خواهان جذب سروش رفیعی شده است، گفت: اسامی و مواردی که در رسانه ها مطرح می شود درست نیست. همه را تکذیب می کنم. هیچ صحبتی با بازیکن خاصی برای بستن قرارداد نشده است. کماکان منتظر بازیکنان خودمان هستیم تا بیایند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: اگر با بازیکنان خودمان نتوانیم تمدید کنیم باید به فکر باشیم. اگر محرومیت از حضور در نقل و انتقالات لغو شود که خیلی خوب است. اما اگر این اتفاق نیفتد باید تیم را قوی کنیم تا در نیم فصل بتوانند وارد تیم شوند. باز هم می گویم منتظرم بازیکنان فعلی بیایند. خیلی بازیکنان بزرگ از بیرون پیشنهاد داده اند که می خواهند به پرسپولیس بیایند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است پرسپولیس با بازیکنی قرارداد ببندد و در نیم فصل و با اتمام محرومیت از آنها استفاده کند؟ تصریح کرد: باید این کار را انجام دهیم. اگر بازیکنان فعلی تمدید نکنند همین روش را بر می‌گزینیم و مجبوریم بازیکن رزرو کنیم. امیدوارم بازیکنان هم شرایط باشگاه را درک کنند. آنها در پرسپولیس پیشرفت کردند. در این شرایط بالاخره باید وضعیت فعلی را هم دید تا باشگاه ضربه نخورد.

گرشاسبی درباره خط خوردن سید جلال حسینی از لیست کارلوس کی روش برای حضور در جام جهانی روسیه اذعان داشت: سید جلال سید تیم است. او انصافا هر وقت بازی می‌کند آرامش و نظم زیادی در تیم ایجاد می شود. هیچ کس هم انتظار نداشت بازیکنی با کیفیت مثل او کنار گذاشته شود. اما به هر حال وظیفه ما حمایت از تیم ملی است. تا این لحظه هم هنوز قطعی اعلام نکرده اند که او نیست. اما بگذارید نظر خودم را بدهم. وقتی سید جلال گل برتری مقابل الجزیره را زد دلم لرزید که مبادا از تیم ملی خط بخورد.

وی درباره اینکه چطور دلش لرزیده است، گفت: این حس شخصی من بود. رفتارهایی که دیدم در این مدت، الان جایش نیست صحبت کنم. بعد از جام جهانی به عنوان مسئول باشگاه پرسپولیس صحبتهایی درباره کی روش دارم. قطعا با تیمی که رکوردها را با معرفی بهترین دروازه بان، بهترین خط دفاع، بهترین تیم، بهترین بازیکن و آقای گل در اختیار دارد سزاوار نبود همه نفراتمان در تیم ملی تحلیل بروند و کاپیتان ما هم که در بازی با الجزیره خودش را نشان داد، خط بخورد. دریغ از اینکه یک تماس بگیرند و به ما بگویند که او را از لحاظ روحی آماده کنیم و بتوانیم با شخصی که کاپیتان تیم ملی و پرسپولیس بوده است صحبت های انگیزشی انجام دهیم. در هر صورت رفتارشان با کاپیتان پرسپولیس حرفه ای نبود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان تاکید کرد: کسانی که عنوان کرده اند گرشاسبی قول داده است پنجره نقل و انتقالات را بردارد دروغ محض است. ما قصدمان دفاع از حق پرسپولیس بوده است تا بدبینی ها را برداریم. هیچوقت قول نداده ام این کار را می کنم اما تمام انرژی ام را تاکنون گذاشته ام. باید بگویم تا الان هیچ چیزی کم نگذاشتیم.