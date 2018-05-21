به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در یک سال گذشته سال تحصیلی، موفقیت هایی در حوزه آموزش و پرورش استان حاصل شد و باید گزارش جامعی از مجموعه عملکردها در جلسه آینده شورا ارائه داده شود.

وی افزود: از سیر نزولی شاخص های آموزش و پرورش استان سخن به میان می آید؛ بدون شک اگر سیر نزولی وجود داشته باشد آن را واکاوی و ضمن اصلاح به سمت ارتقاء، رشد و پیشرفت سوق می دهیم.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه شاهد تحول در حوزه مسائل فیزیکی آموزش و پرورش استان هستیم، تصریح کرد: اداره کل نوسازی مدارس استان باید در حد امکان مدارس هوشمندی را در اختیار سازمان آموزش و پرورش قرار دهد.

وی با بیان اینکه هزینه بر بودن هوشمند سازی مدارس به دلیل ایجاد کیفیت در آموزش بلامانع است، بیان کرد: وقتی مدارس هوشمند باشند قطعا موفقیت های آموزش و پرورش استان نیز ارتقا پیدا می کند.

شریعتی خبر داد: استانداری، سه طرح برای دانش آموزان در دستور کار دارد که علاوه بر بازنگری، بر اجرای این طرح ها تأکید دارد؛ اولین طرح شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل در سال جاری هست که از خرداد شروع و تا مهر ماه نیز ادامه دارد.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم اجرای مطلوب طرح شناسایی این کودکان گفت: سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز به کلاس درس بازگردانده شد.

وی با اشاره به اینکه دومین طرح نیز بورس تحصیلی و حمایت مالی از دانش آموزان کم برخوردار است، گفت: بنا داریم تا دانش آموزان را در مقاطع تحصیلی مختلف مورد حمایت مالی قرار دهیم و نه تنها دولت بلکه همه شهروندان، افراد متمول و متمکن را به مشارکت در این کار دعوت می کنیم.

شریعتی ادامه داد: طرح سوم که جای بحث و کارشناسی بیشتری هم دارد، حمایت از تحصیل دانش آموزانی است که به دلیل مسائل فرهنگی امکان ادامه تحصیل را ندارند.

استاندار خوزستنان اضافه کرد: به علت مسائل فرهنگی مختلف در برخی مناطق استان برخی دانش آموزان به خصوص دختران از ادامه تحصیل بازمی مانند؛ استان خوزستان از دانش آموزان دختر بسیار مستعد و باهوشی بهره مند است که بعد از پایان مقطع ابتدایی امکان تحصیل از آنها سلب شده است.

وی بیان کرد: برای این دانش آموزان احداث مدارس شبانه روزی در مرکز استان، تأمین هزینه های سرویس ایاب و ذهاب و همچنین آموزش از راه دور پیشنهاد می شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان گفت: مناطق محروم و دو زبانه در این حوزه باید مورد اولویت باشند؛ همچنین باید مهارت های اساسی زندگی اجتماعی را به دانش آموزان آموزش داد.

وی با اشاره به اینکه اوقات فراغت تنها خاص تابستان نیست ولی در این فصل بروز بیشتری پیدا می کند، بیان کرد: باید به مسئله اوقات فراغت دانش آموزان توجه ویژه ای داشته باشیم.

استاندار خوزستان با تقدیر از آموزش و پرورش خوزستان به منظور استمرار برگزاری کلاس های کنکور، فعالیت های انجام شده در حوزه پیش دبستانی و همچنین کسب مقام اول تیم کشتی دانش آموزان در المپیک جهانی یادآور شد: امیدوار هستیم که پله های ترقی و رشد در آموزش و پرورش خوزستان به تدریج یکی پس از دیگری طی شود.