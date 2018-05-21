به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار با فرماندهان، معاونین و کارکنان ستاد این نیرو گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این روزها پروژه بزرگ‌نمایی خروج ترامپ از برجام را کلید زدند تا یاس و نا امیدی را در جامعه رواج دهند.

حیدری با بیان اینکه ما باید با هوشیاری در جریان توطئه‌های دشمن قرار بگیریم، افزود: ملت با بصیرت ما باید بدانند که حضور ترامپ در برجام هیچ منفعتی برای ما نداشت و اینکه از برجام خارج شده است نیز هیچ گونه ضرری به ما نخواهد رسید.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: هدف دشمن نا امید سازی مردم از نظام است و عده‌ای ماموریت دارند با سیاه نمایی فعالیت های روبه رشد کشور را به صورت منفی بیان کنند. دشمن در صدد است با ایجاد جنگ روانی ملت ما را از آرمان های انقلاب اسلامی دور کند، همه آحاد جامعه باید در مقابل این دسیسه هوشیار باشند به ویژه ما نظامی‌ها هیچ وقت نباید از توطئه‌های دشمن غافل شویم.

وی ایجاد رعب و وحشت را از دیگر گزینه‌های دشمن خواند و اشاره کرد: یکی از مهمترین مولفه رعب و وحشت شایعه جنگ نظامی است که دشمن سعی دارد از این طریق ترس را در دل مردم جاری کند غافل از اینکه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) فرمودند «جنگ موهبت الهی است» پس جنگ برای ما ترس و نا امیدی نیست، اگر جنگی صورت گیرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توانمندی هایی که دارند و به لطف خدا طومار دشمن را در هم خواهند پیچید.

حیدری در ادامه اظهار داشت: برابر منویات مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) مبنی بر چابک سازی در نیروی زمینی، تغییرات اساسی در ساختار این نیرو صورت گرفته است. امروز یگان‌های نیروی زمینی ارتش با برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و تجهیزات مدرن توان مقابله با هر نوع عملیات روز دنیا را دارند و با هدایت های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا به یک نیروی تاثیر گذار در سطح نیروهای مسلح رسیده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: فعالیت‌ها و برنامه‌های بسیار مطلوبی در نیروی زمینی ارتش از جمله فعال سازی منابع و کارخانجات، اورهال تجهیزات زمین گیر شده، تولید قطعات مورد نیاز، تجهیز ناوگان بالگردی به ویژه به دوربین‌های دید در شب، دستیابی به راکت‌های دقیق زن و ... صورت گرفته است و به واسطه این توانمندی‌ها است که باید همه را به آینده‌ای روشن امیدوار کنیم.