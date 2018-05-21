به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر دوشنبه در دومین جلسه شورای حفاظت از آب و منابع آبی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: به لطف الهی استان مرکزی به دلیل بارندگی روزهای اخیر از نظر منابع آب در شرایط بهتری قرار گرفته، اما باید چون گذشته الگوی صرفه جویی در مصرف آب را در برنامه ها یمان حفظ کنیم.

وی افزود: بر اثر بارندگی های اخیر بسیاری از نگرانی ها در حوزه آب کم شده، اما همه مسئولین و مردم مکلف هستند الگوی صحیح مصرف را رعایت کنند. همین شرایط را باید تا پایان سال آبی و تا پایان سال جاری حفظ کنیم تا بتوانیم از این بحران حداقل در استان مرکزی به سلامت عبور کنیم.

استاندار مرکزی بیان داشت: گزارش های ارایه شده، نشان دهنده این است که استان مرکزی از دایره پنج استان بحرانی کشور در موضوع بارندگی های سال آبی جاری خارج گردیده، این الطاف الهی است که شامل حال استان شده و باید شکرگزار باشیم، به سبب این بارندگی ها هم کشت دیم استان نجات پیدا کرد و هم رشد علوفه را در صحرا برای دامداران شاهد هستیم.

آقازاده خاطر نشان کرد: همچنین در این راستا بسیاری از اراضی کاشت گیاهان طبی در استان مثل گذشته رویش خوبی پیدا کردن که از این جهت هم اتفاق خوبی رخ داده است.

وی عنوان کرد: برخی از شهرستان های استان ازجمله ساوه، خمین، دلیجان و تاحدی هم شهرستان های همجوار در تابستان همچنان با کمبود آب مواجه هستند، بنابراین همه باید تلاش کنیم این صرفه جویی انجام شود و تشکیل جلسات شورای مدیریت منابع آب در شهرستان ها جدی گرفته شود.

به گزارش مهر، استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: با حجمی کردن چاه های آب، ممکن است کشاورزان از این مساله استقبال نکنند، اما باید فرمول و راهکار ترغیب کشاورزان را پیدا کنیم تا بتوانیم کنتورهای حجمی را حتی الامکان افزایش دهیم.

آقازاده خاطر نشان کرد: بایستی از فرصتی که بانک ها با ارایه تسهیلات برای کنتور حجمی چاه ها ایجاد کرده اند استفاده شود و به نظر می آید شهرستان ها باید مکانیزمی را ایجاد کنند که بتوانیم بیشترین استفاده را از کنتورهای حجمی در شهرستان ها داشته باشیم.