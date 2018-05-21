به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ورهرام درباره مستند «هجیج» گفت: هجیج از روستاهای قدیمی و مهم اورامانت کرمانشاه است، اولین تک‌نگاری این روستا سال ۱۳۴۰ توسط مرحوم هوشنگ پورکریم تحت عنوان «هجیج» نوشته شد. اوایل دهه ۵۰ بین سال‌های ۵۳ تا ۵۴ هم یک فیلمساز از مرکز کرمانشاه مستند «آن‌ها شش نفر بودند» را درباره این روستا ساخت، فیلم محمدحسین ملک‌زاده نشان‌دهنده این است که هجیج از تمدنی کهن و قدیمی برخوردار بوده است.

وی افزود: اوایل سال ۷۰ هم خودم به این روستا سفر کردم و «سرزمین خانه خورشید» را ساختم، مستندی که به سرنوشت «سیروان» رودخانه‌ای که از کنار این روستا عبور می‌کند، می‌پرداخت.

این کارگردان پیشکسوت اظهار کرد: متأسفانه سال‌ها پیش به دنبال ساخت سد در این منطقه، نیمی از روستا زیر آب رفت، نام فیلم هم به همین موضوع اشاره دارد، اینکه روستایی که روزی منطقه زیبای کوهستانی بود حالا به «بندر» تبدیل‌شده است.

ورهرام در ادامه سخنان خود گفت: «بندر هجیج» بر اساس تک‌نگاری‌های پورکریم، یادداشت‌های خودم و فیلم «آن‌ها شش نفر بودند» ساخته‌ شده است. پس از «سرزمین خانه خورشید» دوباره به این روستا برگشتم تا سرنوشت هجیج از دهه ۴۰ تا امروز را با همه ویژگی‌هایش (خوبی‌ها و بدی‌ها) تصویربرداری کنیم. فیلمبرداری این مستند بیش از یک هفته طول کشید و در آن با چهار نفر از افراد بومی روستا گفت‌وگو کردیم، یکی از این افراد دامداری است که احداث سد موجب شده ارتباطش با ییلاق قطع شود.

وی بابیان اینکه روستای هجیج از مدرن‌ترین مراکز صنایع‌دستی ایران است و گلیم و جاجیمش شهرت جهانی دارند، افزود: پس از احداث سد مرکز اصلی صنایع‌دستی این روستا زیر آب رفت، در این مستند با اوستاکاری صحبت کردیم که کسب‌وکارش تحت تأثیر این اتفاق قرارگرفته است. نمی‌شود گفت سدسازی بد است اما برای هر اقدام توسعه‌ای باید برای مردمان بومی سودآور باشد. سدسازی پرهزینه‌ترین و بی‌حساب‌ و کتاب ترین سرمایه‌گذاری‌ها است. نباید این‌طور باشد که در ازای آبی که از مردم بومی گرفته می‌شود، تنها خانه آن‌ها خریداری شود، به امان خدا رها شوند و جوان‌هایش چاره‌ای جز مهاجرت نداشته باشند.

به گفته ورهرام این روستای مهم حالا به یک منطقه توریستی تبدیل‌شده با گردشگرانی که حضور بخشی از آن‌ها با زباله‌های پلاستیکی که تولید می‌کنند، کمکی به وضعیت هجیج نکرده است؛ حتی هتل‌هایی که ساخته‌شده‌اند هم به اقتصاد مردم بومی روستا کمک نکرده است.

«بندر هجیج» امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۹ بازپخش می‌شود.