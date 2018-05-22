آمریکای شمالی سال ۲۰۱۹ یخ می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، قرار است اقتباس تئاتری انیمیشن تحسین شده «یخ زده» که این روزها در تئاتر برادوی روی صحنه است و با استقبال قابل توجه مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر و تئاتر موزیکال اجرا می شود، در سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف آمریکای شمالی نیز روی صحنه برود.

کارگردانی تئاتر موزیکال «یخ زده» بر عهده مایکل گرانداگ از کارگردانان برنده جایزه تونی است و بخش «تولیدات تئاتری کمپانی دیزنی» تهیه کننده این اثر است.

تئاتر موزیکال «یخ زده» برگرفته از انیمیشنی با همین نام است که توسط کمپانی والت دیزنی تولید و اکران شد و توانست ۲ جایزه اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه اورجینال را از آن خود کند.

انیمیشن «یخ زده» توانست با فروشی بالغ بر یک میلیارد دلار در فهرست پرفروش ترین فیلم‌های تاریخ سینمای جهان قرار بگیرد.