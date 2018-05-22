به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف بیش از ۱۱۰ محفل انس با قرآن در ایام ماه مبارک رمضان باحضور قاریان برجسته ایرانی، مصری و افغانستانی در اماکن مذهبی، مساجد و حسینیه‌ها و سالن‌های همایش برگزار خواهد شد.

این محافل قرآنی طبق روال هر ساله در تمام شهرستانها برگزار می‌شود و در مجموع ۱۱۰ محفل بزرگ قرآن با حضور قاریان ممتاز و بین‌المللی داخلی و خارجی شامل ایرانی، مصری و افغانستانی پیش‌بینی شده است و به همین منظور دو قاری از کشور مصر و دو قاری از کشور افغانستان در ماه مبارک رمضان میهمان جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

علیرضا رضایی دارنده مقام اول سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران و محمدجاوید اکبری نفر دوم مسابقات بین‌المللی ایران در سال گذشته از کشور افغانستان و همچنین احمد احمد السید قاری مصری ساکن لبنان از جمله قاریانی هستند که باحضور در کشورمان در این محافل به تلاوت آیات وحی خواهند پرداخت.

همچنین دیگر قاریان برجسته کشورمان و گروه‌های همخوانی هم در این محافل به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

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