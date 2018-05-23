حامد صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از گروه‌های سنی که در راستای آموزه‌های بشردوستانه و اصول اهداف هلال‌احمر مورد توجه قرار می‌گیرند، کودکان پنج تا شش سال هستند که در قالب کانون غنچه‌های هلال، فعالیت خود را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: کانون غنچه‌های هلال‌احمر، مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌هایی هستند که طی تفاهم‌نامه جمعیت هلال‌احمر یزد، اداره کل آموزش‌وپرورش و بهزیستی در سطح استان فعالیت کرده و موارد تعیین‌ شده از سوی هلال‌احمر از جمله، آموزش‌های بشردوستانه و کمک‌های اولیه را به کودکان آموزش می‌دهند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان یزد، هدف از این آموزش‌ها را آشنایی کودکان با بحث‌های امدادی و عملکرد هلال‌احمر دانست و بیان کرد: در استان یزد بیش از ۱۰۰ مهد غنچه‌های هلال فعالیت می‌کنند که برخی محتواهای سازنده در عرصه‌های نوع‌دوستی، فعالیت داوطلبانه، خدمت به یکدیگر و احترام متقابل را در قالب لوح فشرده، بازی، موسیقی‌های آموزنده و کتاب‌ نقاشی به کودکان انتقال می‌دهند.

صدیقی خاطرنشان کرد: المپیاد جوانه یکی از بسترهای مناسبی است که می‌توان در قالب آن مواردی از جمله شماره تلفن‌های ضروری و امدادی، روند و فعالیت هلال‌احمر، چرایی تشکیل هلال‌احمر و کمک‌های اولیه را به ‌صورت متمرکز به کودکان آموزش داد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، این المپیاد می‌تواند جوی سازنده، صمیمانه و بانشاط را در کنار فعالیت‌های آموزشی در بین کودکان در مهدکودک‌ها به وجود آورد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان یزد عنوان کرد: در سال جاری این المپیاد در دو شهرستان اردکان و بافق برگزار می شود و در شهرستان یزد نیز این المپیاد در کانون غنچه‌های هلال نفیس اجرا شده و امیدوارم در سال آینده شاهد برگزاری این المپیاد در سراسر استان باشیم.