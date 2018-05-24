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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۵

رییس آتش نشانی پردیس خبر داد؛

اطفا حریق خودرو در پردیس

اطفا حریق خودرو در پردیس

پردیس- رییس آتش نشانی پردیس گفت: یک خودرو وانت در پی واژگونی در «جاده کمرد» دچار حریق شد.

مهدی درفکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وقوع حادثه تصادف ساعتی پیش که در «جاده کمرد» رخ داده است، گفت: یک دستگاه خودرو وانت که دارای بار بوفه های چوبی بود در جاده کمرد دچار آتش گرفتگی شد.

درفکی در تشریح این حادثه اظهار داشت: خودرو مذکور به دلیل برخورد با شانه خاکی جاده و همچنین انحراف به گودال های آب که حاصل جمع شدن باران شدید دیروز بود دچار واژگونی شد.

وی با اشاره به بار خودرو که بوفه های چوبی و کاملا اشتعال پذیر بوده است گفت: در نتیجه واژگونی،  این خودرو دچار حریق شد و در نتیجه حریق خودرو بار چوب به سرعت آتش گرفت .

رییس آتش نشانی پردیس گفت: طی تماسی که با سامانه آتش نشانی پردیس گرفته شد و اطلاعات ابتدایی این حادثه اعلام شد و ماموران آتش نشانی با سرعت و در کمترین زمان ممکن و  پس از گذشت ۷ دقیقه با تجهیزات کامل اطفا حریق و امکانات تنفسی خود را به محل حادثه رساندند.

درفکی گفت: ماموران پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند که متاسفانه حجم زیادی از بار چوب که دچار حریق شده بود سوخته است و باقی مانده آتش توسط ماموران اطفا شد.

وی در پایان حال راننده خودرو را مساعد اعلام کرد و در خصوص خسارت وارد شده گفت: خسارت توسط کارشناسان در حال بررسی می باشد.

کد مطلب 4305390

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