اطفا حریق خودرو در پردیس

مهدی درفکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وقوع حادثه تصادف ساعتی پیش که در «جاده کمرد» رخ داده است، گفت: یک دستگاه خودرو وانت که دارای بار بوفه های چوبی بود در جاده کمرد دچار آتش گرفتگی شد.

درفکی در تشریح این حادثه اظهار داشت: خودرو مذکور به دلیل برخورد با شانه خاکی جاده و همچنین انحراف به گودال های آب که حاصل جمع شدن باران شدید دیروز بود دچار واژگونی شد.

وی با اشاره به بار خودرو که بوفه های چوبی و کاملا اشتعال پذیر بوده است گفت: در نتیجه واژگونی، این خودرو دچار حریق شد و در نتیجه حریق خودرو بار چوب به سرعت آتش گرفت .

رییس آتش نشانی پردیس گفت: طی تماسی که با سامانه آتش نشانی پردیس گرفته شد و اطلاعات ابتدایی این حادثه اعلام شد و ماموران آتش نشانی با سرعت و در کمترین زمان ممکن و پس از گذشت ۷ دقیقه با تجهیزات کامل اطفا حریق و امکانات تنفسی خود را به محل حادثه رساندند.

درفکی گفت: ماموران پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند که متاسفانه حجم زیادی از بار چوب که دچار حریق شده بود سوخته است و باقی مانده آتش توسط ماموران اطفا شد.

وی در پایان حال راننده خودرو را مساعد اعلام کرد و در خصوص خسارت وارد شده گفت: خسارت توسط کارشناسان در حال بررسی می باشد.