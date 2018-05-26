به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ایثار»، مهدی ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با هدف ایجاد ۵ هزار شغل برای ایثارگران گفت: این طرح در راستای ایجاد اشتغال برای فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان اجرایی میشود و البته خود جانبازان و آزادگانی که شرایط سنی اشتغال را دارا باشند نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای ایثارگران یکی از دو هدف مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال جاری است افزود: در چند سال اخیر گامهای خوبی برای ایجاد اشتغال ایثارگران برداشته شده است که یکی از مهمترین آنها تأسیس صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران است و این صندوق توانسته است منابع خوبی را در این مسیر جذب کند و تخصیص این منابع به صورت تسهیلات برای ایثارگران در حال انجام است و در طرح فعلی نیز تسهیلات لازم جهت تهیه تاکسی از طریق همین صندوق پرداخته میشود.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: با اجرای این طرح در گام نخست ایجاد اشتغال برای ۵ هزار نفر از ایثارگران در نظر گرفته شده است و جامعه هدف این طرح نیز با اولویت ایثارگرانی است که فاقد تحصیلات عالیه هستند و امکان استخدام در دستگاههای دولتی را ندارند. همچنین در جلساتی که با شرکتهای خودروسازی سایپا و پارس خودرو برگزار کردهایم موافقت شد بخشی از منابع به صورت اقساط دریافت شود.
ایزدی تأکید کرد: فرزندان تمام جانبازان از ۵ درصد به بالا میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و البته اولویت با فرزندان جانبازان با درصدهای بالاتر است. همچنین این طرح برای شهرهای با جمعیت بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است، اما با توافقی که با اتحادیه تاکسیرانی داشتهایم در موارد خاص نیز ایثارگران در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت میتوانند در قالب این طرح تاکسی دریافت کنند.
رضا ریاحی مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در این جلسه گفت: این تسهیلات با سود ۴ درصد به ایثارگران پرداخت میشود و مبلغ آن نیز ۲۰ میلیون تومان است.
گفتنی است در این جلسه تفاهمنامه همکاری توسط مهدی ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور به امضا رسید.
در این جلسه حجتالله امانی مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجید عبداللهی رییس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور نیز حضور داشتند.
نظر شما