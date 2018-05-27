به گزارش خبرنگار مهر از ۶ روز گذشته تجمع کامیونداران و رانندگان خودروهای باری سنگین جاده ای در اعتراض به افزایش قیمت لوازم یدکی به خصوص لاستیک و روغن موتور، پایین بودن نرخ کرایه حمل بار، پرداخت نشدن سهم دولت از حق بیمه رانندگان، نداشتن سختی کار و سنوات بیمه و دیگر مطالبات صنفی آغاز شده است.

رانندگان کامیون علاوه بر مطالبات صنفی، چند خواسته عمومی از قبیل کاهش مبلغ حق بیمه سهم کارگر (رانندگان) و عدالت در توزیع بار در بنادر و مجتمع‌های بزرگ تولیدی را نیز در لیست انتظارات به حق خود اعلام کرده اند.

کامیونداران می گویند کرایه حمل بار در سه سال اخیر علی رغم تورم و گرانی سرسام آور لوازم یدکی خودروهای سنگین تغییری نکرده است.

عدم شفافیت قراردادهای شرکت های حمل و نقل و سهم راننده از هزینه جابجایی بار

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دیروز اعلام کرد ۲۰ درصد به کرایه حمل بار افزوده شده است. اما کامیونداران می گویند مبنای این افزایش ۲۰ درصدی چیست؟ مگر قبلا هم تعرفه ای وجود داشت؟ این ۲۰ درصد به چه چیزی افزوده شده است؟ شرکت های حمل و نقل خودشان تعیین کننده تعرفه حمل بار بودند و به قدری آن را پایین نگه داشته بودند که در برخی موارد کمیسیون شرکت از دستمزد راننده کامیون بیشتر می شود!

دخالت شرکت های حمل و نقلی در تعیین قیمت و تعرفه حمل بار به خصوص در دوره های زمانی که عرضه بار کم ولی تقاضای حمل از سوی کامیونداران زیاد است، همواره از سال های گذشته وجود داشته است. برخی رانندگان خودروهای باری سنگین جاده ای، علت آن را انحصاری بودن شرکت های حمل و نقلی عنوان می کنند.

کشاورزیان: انحصار از شرکت های حمل و نقلی در ۴ سال گذشته برداشته شد

این در حالی است که داوود کشاورزیان در مراسم تودیع خود از ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اواخر اسفند ماه سال گذشته، برداشته شدن انحصار از شرکت های حمل و نقلی داخلی و بین المللی و اعطای مجوز به متقاضیان را یکی از دستاوردهای دوره ریاست خود عنوان کرد.

به گفته کشاورزیان «در گذشته صرف داشتن مجوز شرکت حمل و نقل داخلی یا بین المللی کالا می توانست درآمدی میلیاردی برای دارنده آن در پی داشته باشد و سرمایه گذار، رانندگان و کامیونداران به دنبال فرد دارنده این مجوز می دویدند. اما در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که دارندگان مجوز به دنبال سرمایه گذار می گردند».

برخی از رانندگان کامیون می گویند شرکت های حمل و نقلی اعلام کرده اند کمیسیون خود از قرارداد با صاحب کالا حداکثر ۵۰ درصد و نیم دیگر، دستمزد راننده است. اولا بر چه مبنایی شرکت های حمل و نقلی حق دارند نیمی از هزینه حمل باری که از صاحب کالا دریافت می کنند را به عنوان کمیسیون بردارند؟ در تمام دنیا سهم شرکت واسطه تنها ۱۵ درصد و سهم راننده کامیون ۸۵ درصد است. ثانیا مگر رانندگان و کامیونداران از مبلغ مورد توافق شرکت حمل و نقلی و صاحب کالا برای جابه جایی بار خبر دارند که بدانند آیا این شرکت واقعا نیمی از آن را برداشته است.

تمهیدات جدید سازمان راهداری و مجلس

داریوش امانی، معان حمل و نقل سازمان راهداری در این زمینه گفت وگو با خبر ۲۱ سیما گفت: افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی افزایش تعرفه حمل بار از روز شنبه آغاز شده و با متخلفان از دستورالعمل سازمان راهداری به شدت برخورد می شود.

همچنین رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: با پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی انجام داده سختی کار رانندگان تصویب شده است و بر اساس طرحی که اجرای تبصره ماده ۸۲ قانون توسعه به شمار می‌رود، رانندگان وسایل نقلیه بین شهری با ۲۵ سال سابقه بیمه و حداقل ۵۵ سال سن رسماً بازنشسته خواهند شد.

مدیرکل حمل بار راهداری: برخی صنوف بی دلیل قیمت لاستیک را افزایش داده اند

غلامحسین دغاغله، مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات رانندگان و کامیونداران اظهار داشت: تریلی داران و کامیونداران مطالبات به حق دارند و برخی از خواسته های آنها مانند کرایه حمل بار به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برمی گردد.

همکاری کامیونداران با راهداری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم

وی ادامه داد: سازمان راهداری و صنوف و تشکل های رانندگان جاده ای همواره تعامل دو سویه داشته اند؛ این سازمان در سال های اخیر همواره از تشکل های این صنف درخواست داشته است تا با توجه به تورم اقتصادی از یک سو و رکود موجود در بازار از سوی دیگر کرایه حمل و نقل را چندان افزایش ندهند تا به مصرف کننده نهایی فشار زیادی وارد نشود و رانندگان نیز تا به امروز با این خواسته سازمان راهداری همکاری کرده اند.

دغاغله با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر موضوع افزایش قیمت کالاهای مصرفی خودروهای سنگین و گرانی لوازم یدکی کامیون و تریلی بسیار جدی شده گفت: درنتیجه رانندگان کامیون برای تأمین تنها دو قلم جنس پر مصرف خودروی سنگین شامل لاستیک و روغن در برخی شهرها دچار مشکل حاد شده اند چرا که قیمت این اقلام، افزایش سرسام آور داشته است.

وی علت افزایش قیمت لوازم یدکی را جو روانی ایجاد شده در بازار لوازم یدکی دانست و افزود: متأسفانه برخی صنوف ارائه کننده لوازم مصرفی خودروهای سنگین از ارائه لاستیک و روغن موتور خودداری می کنند و این اقدام، سبب گرانی اقلام شده است.

این مقام مسئول در سازمان راهداری با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته های رانندگان، عدم پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی رانندگان از سوی دولت است تصریح کرد: اجابت این خواسته رانندگان کامیون خارج از اراده سازمان راهداری است با این حال سازمان راهداری در این زمینه با دستگاه متولی آن وارد مذاکره شده و پیگیر رفع مطالبات به حق رانندگان است؛ ضمن اینکه ما برای حل مشکل تأمین اقلام مصرفی خودروهای سنگین نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد رایزنی و گفت وگو شده ایم.

مشکل بیمه رانندگان به خاطر ایراد فنی در سیستم تأمین اجتماعی بود

دغاغله ادامه داد: تأمین اجتماعی یارانه سهم دولت در خصوص حق بیمه رانندگان را به دلیل مشکلی که در سیستم آنها به وجود آمده بود، در اواخر اردیبهشت ماه یک روز قطع کرده بود که این مشکل هم با رفع اشکالات سیستم داخلی تأمین اجتماعی برطرف شده است. در زمینه اقلام مصرفی و لوازم یدکی هم مجوزی از وزارت صنعت معدن و تجارت گرفته ایم تا با همکاری تشکل های صنفی توزیع کنندگان لوازم یدکی و تشکل های کامیونداران و با توجه به تجربه ای که سازمان راهداری در این زمینه در سال های گذشته داشته، مشکل عدم توزیع مناسب و گرانی لاستیک و روغن موتور را هم برطرف کنیم.

نمی گذاریم تا افزایش کرایه حمل و نقل باعث گرانی کالا شود

وی درباره کرایه حمل و نقل یادآور شد: اصل این است که کرایه حمل بار توافقی باشد؛ با این حال از اردیبهشت ماه کرایه حمل و نقل را ۲۰ درصد افزایش دادیم تا حساسیت ها از بین برود. ضمن اینکه نظارت کردیم تا افزایش کرایه ها باعث گران شدن هزینه تمام شده کالا و درنتیجه وارد آمدن فشار به مصرف کننده نهایی نشود. رانندگان هم با سازمان راهداری همکاری لازم را برای کمک به مردم داشته است.

بیشتر رانندگان به اعتراضات پایان داده اند

مدیرکل حمل و نقل کالای راهداری تأکید کرد: بخش عمده ای از رانندگان معترض نیز از روز پنج شنبه اقدام به جابه جایی بار کرده و به اعتراضات صنفی خود پایان دادند. ما حتی برخی مطالبات خارج از اراده سازمان راهداری و وزارت راه مانند سامانه سپهتن، نوسازی ناوگان که خودرو با عوارض پایین وارد شود تا به متقاضی نوسازی کامیون با قیمت کمتری واگذار شود و ... را هم پیگیری کرده ایم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات رانندگان تانکرهای سوخت گفت: مسئولیت کامیون های نفتکش و تانکرهای حمل سوخت با شرکت پالایش و پخش فرآوده های نفتی است که در حال حاضر بخش عمده ای از مشکلات صنف مربوطه و توزیع سوخت در شهرها نیز حل شده است.