ضرورت آشنایی با شیوه های حفظ سلامت چشم ها

به گزارش خبرنگار مهر، تا سن ۶۵ سالگی اکثر افراد دچار برخی بیماری های مرتبط با چشم و بینایی می شوند. اما درمان زودهنگام بسیاری از این مشکلات می تواند روند کاهش بینایی را کاهش داده یا متوقف نماید و یا حتی بینایی عادی را برگرداند.

متخصصان چشم پزشکی برای حفظ سلامت چشم و قوه بینایی، موارد زیر را توصیه می کنند.

- معاینه چشم: تا سن ۴۰ سالگی معاینه کامل از سلامت چشم داشته باشید چراکه علائم اولیه بیماری یا تغییر در بینایی در این زمان و بدون هیچ علامتی آغاز می شود.

- آگاهی از ریسک خطر: آگاهی از سابقه خوادگی ابتلا به بیماری های چشمی مهم است چراکه برخی بیماری های چشمی ارثی هستند. به عنوان مقال اگر یکی از نزدیکان شما مبتلا به دژنراسیون ماکولا بوده، احتمال ابتلا شما به این بیماری ۵۰ درصد است. سابقه خانوادگی بیماری آب سیاه هم ریسک ابتلا به این بیماری را ۴ تا ۹ برابر افزایش می دهد.

تغذیه سالم و مناسب: رژیم غذایی کم چرب و سرشار از میوه، سبزیجات و غلات کامل به حفظ بینایی کمک می کنند. مواد خوراکی مناسب برای حفظ سلامت چشم عبارتند از مرکبات، روغن های گیاهی، مغزیجات آجیلی، سبزیجات پربرگ سبز تیره، و ماهی های آب های سرد نظیر خال مخالی، سالمون و ماهی کاد.

عدم استعمال سیگار: سیگار کشیدن ریسک بیماری های چشمی نظیر آب مروارید و دژنراسیون ماکولا را افزایش می دهد. همچنین ریسک بیماری های قلبی-عروقی را هم که می توانند به چشم آسیب برسانند را افزایش می دهد. دود دست دوم سیگار هم منجر به تشدید خشکی چشم می شود.

استفاده از عینک آفتابی: قرارگیری در معرض نور فرابنفش خورشید هم ریسک بیماری های چشمی نظیر اب مروارید، زواید گوشتی روی چشم و سرطان را افزایش می دهد. از اینرو همیشه در فضای باز و زیر نور خورشید از عینک آفتابی و همچنین کلاه لبه دار استفاده نمایید.