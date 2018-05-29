به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «می سی سی پی نشسته می میرد» به نویسندگی و کارگردانی همایون غنی زاده پیش از این و در پاییز سال ۹۵ در تالار وحدت روی صحنه رفته بود. این نمایش که به نوعی ادای دین به سینمای کلاسیک بود از جمله آثار پرمخاطب و پرفروش تئاتر ایران و تالار وحدت لقب گرفت.

در نمایش «می سی سی پی نشسته می میرد» ویشکا آسایش، سجاد افشاریان، بابک حمیدیان، سیامک صفری، همایون غنی زاده، داریوش موفق، امیر احمدزاده، ایمان فتاحی و هومان محمدحسینی به ایفای نقش پرداختند.

قرار است همایون غنی زاده بار دیگر این اثر نمایشی را در تالار وحدت روی صحنه ببرد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، نمایش «می سی سی پی نشسته می میرد» مهر و آبان سال جاری دومین دوره اجرای خود را سپری می کند.