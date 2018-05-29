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۸ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۳

به میزبانی تالار وحدت

همایون غنی زاده با می سی سی پی بازمی‌گردد/ اجرا در پاییز

همایون غنی زاده با می سی سی پی بازمی‌گردد/ اجرا در پاییز

نمایش «می سی سی پی نشسته می میرد» به کارگردانی همایون غنی زاده قرار است برای بار دوم، از مهر و آبان سال جاری در تالار وحدت روی صحنه برود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «می سی سی پی نشسته می میرد» به نویسندگی و کارگردانی همایون غنی زاده پیش از این و در پاییز سال ۹۵ در تالار وحدت روی صحنه رفته بود. این نمایش که به نوعی ادای دین به سینمای کلاسیک بود از جمله آثار پرمخاطب و پرفروش تئاتر ایران و تالار وحدت لقب گرفت.

در نمایش «می سی سی پی نشسته می میرد» ویشکا آسایش، سجاد افشاریان، بابک حمیدیان، سیامک صفری، همایون غنی زاده، داریوش موفق، امیر احمدزاده، ایمان فتاحی و هومان محمدحسینی به ایفای نقش پرداختند.

قرار است همایون غنی زاده بار دیگر این اثر نمایشی را در تالار وحدت روی صحنه ببرد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، نمایش «می سی سی پی نشسته می میرد» مهر و آبان سال جاری دومین دوره اجرای خود را سپری می کند.

کد مطلب 4308381
فریبرز دارایی

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