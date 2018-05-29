آمریکا شیطان صفت و غیرقابل اعتماد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم بعد از ظهر سهشنبه در بحث تفسیر قبل از ترتیل خوانی جزء ۱۳ قرآن در حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: شیاطین جن و انس بدترین دشمنان هستند و در وقت نیاز دوستان و پیروان خود را تنها میگذارند.
وی با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری گفت: ایشان در مورد این تعبیر امام که فرموده بودند: «آمریکا شیطان بزرگ است»، فرمودهاند که واقعاً این تعبیر، فوق العاده است؛ خدا از نقل شیطان میگوید که شیطان در قیامت به پیروانش میگوید خدا به شما وعده درست داد ولی پیروی نکردید و من وعده دروغ دادم و دنبالم راه افتادید؛ این عیناً امروز منطبق بر آمریکا است.
این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا با اشاره به اهمیت طلب مغفرت برای خود، والدین و مؤمنان افزود: در آیه ۴۱ سوره حضرت ابراهیم آمده که ایشان دست به دعا برداشته و برای آمرزش خود، والدینش و مؤمنان دعا کرد.
تأکید بر طلب مغفرت برای والدین
وی ادامه داد: از حضرت نوح(ع) هم نقل شده که ایشان از خدا برای خود و والدین و پیروانش طلب مغفرت کردند.
حجت الاسلام ابوالقاسم افزود: در روایت بیان شده که گاهی انسان در حیات والدین به آنان احسان میکند اما بعد از وفات، عاق آنان میشود که به خاطر عدم طلب مغفرت برای آنان است.
وی اظهار داشت: در حدیثی بیان شده که از طرف مرده میتوان نماز خواند زیرا گاهی او در تنگنا قرار دارد و خدا به این واسطه، گشایش برای آنان ایجاد میکند و ثوابش به او تقدیم میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در روایت است که مرده از طلب استغفار دیگران برای او آنقدر شاد میشود که انسان زنده به واسطه هدایا شاد میشود.
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