به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «جیک» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی ایمان لطفیان در حال تولید است.
انیمیشن «جیک» داستان تعدادی جوجه است؛ جوجههایی معمولی که بر اثر رنگ شدن برای هم غریبه شدهاند و حالا روبروی یکدیگر قرار گرفتهاند، این درگیری ادامه دارد تا زمانی که اتفاقی رخ میدهد.
این انیمیشن به شیوه ترکیبی از انیمیشن سه بعدی و دو بعدی تولید شده و در حال حاضر کار انیمیت بصورت موازی با صداگذاری و موزیک انجام میشود.
این انیمیشن ۴ دقیقهای اواسط تابستان ۹۷ آماده نمایش میشود.
عوامل تولید انیمیشن «جیک» عبارتند از ایده اولیه: احسان لطفیان، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: ایمان لطفیان، مدیرهنری: رحمان یازرلو، انیماتور: آرمان علیپور، مدیر تولید: محمد شیخکبیر، موسیقی: محمدامین رنجبر، صداگذار: هادی کریمی، تصویرساز: الهه بلوچی، طراح: میلاد خواجویی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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