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۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

دعوای جوجه‌های رنگی در انیمیشن «جیک»

دعوای جوجه‌های رنگی در انیمیشن «جیک»

انیمیشن کوتاه «جیک» به کارگردانی ایمان لطفیان در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «جیک» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی ایمان لطفیان در حال تولید است.

انیمیشن «جیک» داستان تعدادی جوجه است؛ جوجه‌هایی معمولی که بر اثر رنگ شدن برای هم غریبه شده‌اند و حالا روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند، این درگیری ادامه دارد تا زمانی که اتفاقی رخ می‌دهد.

این انیمیشن به شیوه‌ ترکیبی از انیمیشن سه‌ بعدی و دو بعدی تولید شده و در حال حاضر کار انیمیت بصورت موازی با صداگذاری و موزیک انجام می‌شود.

این انیمیشن ۴ دقیقه‌ای اواسط تابستان ۹۷ آماده نمایش می‌شود.

عوامل تولید انیمیشن «جیک» عبارتند از ایده اولیه: احسان لطفیان، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: ایمان لطفیان، مدیرهنری: رحمان یازرلو، انیماتور: آرمان علیپور، مدیر تولید: محمد شیخ‌کبیر، موسیقی: محمدامین رنجبر، صداگذار: هادی کریمی، تصویرساز: الهه بلوچی، طراح: میلاد خواجویی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

کد مطلب 4310044

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