خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ در این روزهای گرم رمضان فقط کافیست سراغی به بنگاه های املاک در تبریز بزنید تا متوجه رشد بالای قیمت مسکن و قیمت های داغ و حبابی در تبریز شوید.

نگاهی به وضعیت بازار مسکن در این روزها نشان می دهد قیمت مسکن در تبریز به شدت بالا رفته است و مثل این‌که هیچ چیز توانایی این را ندارد که جلوی رشد توجیه‌ناپذیر قیمت مسکن را بگیرد.

مشاوران املاک تبریز معتقد هستند بازار مسکن چند سالی است که در کسادی به سر می برد و در این ماه های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. البته برخی ها نیز معتقد هستند نقدینگی در جامعه از بانکها و بازار ارز به سمت مسکن رفته است و این افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن قیمت ها شده است.

البته گواه این مدعا نیز گزارش رسمی بانک مرکزی است که نشان می‌دهد قیمت مسکن در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت ۹۶، حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.

با اینکه این نرخ افزایش قیمت مسکن هیچ نسبتی با نرخ تورم اعلام شده ندارد ولی در این بین اجاره نشین ها و کسانی که قصد خرید دارشتند تحت تاثیر این رشد نجومی قیمت ها قرار گرفته اند.

قیمت مسکن بازهم طی ماه‌های آتی افزایش می‌یابد

یکی از مشاوران املاک در خیابان فرشته شمالی تبریز به خبرنگار مهر گفت: قیمت مسکن بازهم طی ماه های آتی افزایش می یابد.

تقی رادپور با بیان اینکه مسکن به سوی گرانی لجام گسیخته گام بر می دارد، ادامه داد: مردم را به خرید مسکن تا پایان خرداد ماه دعوت می کنم چراکه شاهد افزایش دوباره قیمت ها خواهیم بود.

وی سپس با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد رونق بازار مسکن در تبریز هستیم، افزود: در خیابان فرشته شمالی یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز بالای ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

این فعال بازار مسکن در خصوص رشد اجاره بهای آپارتمان ها نیز گفت: اجاره بها نیز رشد ۲۰ درصدی داشته است. به عنوان مثال یک واحد ۱۲۰ متری در مرزداران تبریز اجاره کامل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با ۳۰ میلیون تومان رهن اولیه به میزان ۶۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود.

رهن کامل نداریم!

یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه ولیعصر تبریز با تایید افزایش بی سابقه قیمت مسکن در تبریز به خبرنگار مهر گفت: در حالی که سیاست ارز تک‌نرخی دولت نتوانسته به کاهش قابل‌توجه قیمت طلا و سکه منجر شود و حبابی بزرگی در این بازار وجود دارد، بیم آن می‌رود که هجوم نقدینگی‌های سرگردان باعث شود که بازار مسکن نیز از ریل خود خارج شود.

علی بابایی سپس با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن به همراه افزایش خرید و فروش آن می تواند در دستیابی مشاوران املاک به حق کمیسیون های نجومی مؤثر باشد، گفت: به نظر می رسد تحریک بعضی از مشاوران املاک در ایجاد این جو و تحریک فروشندگان و مالکان بی تأثیر نیست.

وی سپس ادامه داد: بیشتر افرادی که دنبال خرید خانه هستند به سراغ اجاره ملک می روند چراکه واقعیت این است مردم توان خرید مسکن با این قیمت های نجومی را ندارند.

بابایی افزود: قیمت مسکن به صورت بی‌رویه در حال افزایش است و این امر می‌تواند اقشار متوسط و ضعیف جامعه را فقیرتر کند.

این فعال بازار مسکن گفت: در این شرایط بازار رهن کامل نیز نداریم چراکه نرخ سود سپرده های بانکی کاهش داشته و به صاحبان ملک مقرون به صرفه نیست که رهن کامل را از مستاجر بگیرند و در بانک سپرده گذاری کنند.

وی ادامه داد: مشاوران املاک به هیچ‌ وجه در دادن قیمت مسکن دخالتی نمی‌ کنند و این خود مالکان هستند که ملک خود را قیمت ‌گذاری می کنند و یا به اجاره می دهند.

رشد قیمت‌ها در بازار مسکن با هیچ منطقی سازگار نیست

در عین حال یکی از خریداران مسکن در تبریز نیز به خبرنگار مهر گفت: رشد قیمت ها در بازار مسکن با هیچ منطقی سازگار نیست.

یاشار بیگی گفت: متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تبریز که در اردیبهشت ۹۶، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده در اردیبهشت امسال به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ماه گذشته به حدود ۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین معاملات مسکن در شهر تبریز در منطقه ائل گلی، ولیعصر و زعفرانیه صورت گرفته است، ادامه داد: رشد قیمت ها در مناطق ثروتمند نشین تبریز نجومی بوده و در نقاط میانی تبریز نیز رشد قیمت ها چندان بالا نبوده است.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در تبریز

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تبریز نیز از افزایش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در این شهر خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: بازار مسکن در سال جاری از رکود خارج شده و رونق گرفته است و شاهد افزایش ۶۰ درصدی خرید و فروش مسکن در تبریز هستیم.

اسماعیل نعمتی با بیان اینکه احتمال افزایش قیمت مسکن در روز های آتی نیز وجود دارد، گفت: قیمت اجاره بها و رهن پس از تعطیلات مدارس مشخص می شود.

وی با بیان اینکه احتمال می رود تا ۳۰ درصد نیز قیمت ها افزایش یابد، افزود: افزایش نرخ ارز و سکه و طلا، مردم را به سرمایه گذاری در بخش مسکن هم تشویق کرده است و شاهد رونق بازار مسکن در تبریز هستیم.

نعمتی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن مربوط به قیمت مصالح ساختمانی است، گفت: افزایش قیمت مسکن باتوجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نرخ ارز طبیعی است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تبریز گفت: ثبات قیمتی در این بازار وجود ندارد و این یک معضلی برای ما است.

وی با اشاره به افزایش قیمت هر متر آپارتمان در محلات و خیابان های مختلف تبریز گفت: قیمت ها متفاوت است و بستگی به موقعیت قرارگیری و بالا شهر و پایین شهر بودن ملک دارد.

گفتنی است مشاهدات میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که قیمت واحد نوساز در کوی الهی پرست قیمت ها به طور متوسط بین پنج تا شش میلیون تومان است. در کوی فردوس متوسط قیمت ها برای هر متر بین ۵ میلیون تومان تا۷ میلیون تومان و در زعفرانیه ،رجایی شهر شبنم،سهند ایل گلی و شهرک پرواز از ۳ تا ۴ میلیون است.

همچنین در شهرک باغمیشه تبریز کف قیمتی هر متر زمین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در حالیکه در همین شهرک در برخی از موقعیت ها قیمت به بالاتر از این رقم نیز می رسد. در کوی ولیعصر تبریز قیمت ها از ۳/۵ میلیون تومان آغاز می شود و تا ۱۰ میلیون تومان نیز ادامه پیدا می کند.