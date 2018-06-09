به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، منصور حقی راد، گفت: با توجه به ظرفیت بالای پرورش، تولید و صادرات آبزیان به‌ویژه ماهی قزل‌آلا در استان زنجان، ایجاد پایانه فروش و صادرات محصولات شیلاتی در این استان ضروری است.

منصور حقی راد با اشاره به تولید بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن ماهی قزل‌آلا طی سال گذشته در استان زنجان عنوان کرد: سالانه بیش از ۸ هزار تن از ماهی تولیدی استان به استان‌های هم‌جوار صادر می‌شود.

وی بیان داشت: حجم بالای تولید و صادرات ماهی در استان زنجان همه‌ساله سبب ورود واسطه‌ها به بازار آبزیان استان می‌شود به‌طوری‌که این واسطه‌ها با خرید تولیدات پرورش‌دهندگان استان به قیمت دلخواه، موجب کاهش سود اقتصادی آبزی پروران استان می‌شوند.

حقی راد ایجاد پایانه فروش و صادرات محصولات آبزی را از اولویت‌های شیلات استان زنجان برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد و راه‌اندازی این پایانه در استان به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

فعالیت ۱۱ مزرعه تولید و تکثیر بچه ماهی در استان زنجان

مدیر امور شیلات و آبزیان استان با اشاره به برخی اقدامات انجام‌گرفته در راستای تأمین نهاده‌های موردنیاز مزارع آبزی‌پروری استان، تصریح کرد: در حال حاضر بچه ماهی موردنیاز واحدهای پرورش ماهی در استان زنجان توسط ۱۱ مزرعه تولید و تکثیر بچه ماهی در استان تأمین می‌شود.

منصور حقی راد با اشاره به کنترل و قرنطینه تخم‌های چشم زده وارده به استان خاطرنشان کرد: واردات تخم چشم زده با صدور مجوز واردات و بر اساس شیوه‌نامه واردات تخم که در سال ۹۶ توسط سازمان شیلات ایران تدوین‌شده است، انجام می‌گیرد.