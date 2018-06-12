بیانیه نشست حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب غروب دوشنبه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد.

این نشست با قرائت بیانیه‌ای توسط امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر به کار خود پایان داد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با کارگزاران نظام، در ارزیابی عملکرد سازمان ملل و تأکید بر لزوم پیگیری چند پرونده مهم از جنایات حقوق بشری آمریکا، به چند مورد مشخص از نقض فاحش حقوق بشر توسط آمریکا اشاره کردند.

در این ارتباط نخستین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبر معظم رهبری در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۳۹۷ به ابتکار سازمان جوانان حقوق بشر و باهمکاری دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه، مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه‌های علمیه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در شهر مقدس قم برگزار شد.

در این نشست پیام آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید قرائت شد و با سخنرانی آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه ادامه یافت.

متاسفانه امروز مفهوم حقوق بشر از جانب قدرت های بزرگ و هم پیمانان آنها به طور انحصارطلبانه و یکجانبه تفسیر و بصورت ابزاری استفاده می‌گردد و ایالات متحده آمریکا نیز تاکنون با اقدامات ضد حقوق بشر خود نشان داده است که به هیچ یک از موازین بین المللی در قبال حقوق بشر پایبند نیست.

اساتید این هم اندیشی ضمن برشمردن مصادیق و تعاریف حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت امریکا، از همه صاحبنظران عرصه حقوق بشر خواستند با برگزاری تجمعات و نشست های مستمر و افشای جنایات آمریکا از جمله در زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب و کشتار دسته جمعی فرقه داوودی، جامعه جهانی را نسبت به این موضوع حساس نمایند. در همین رابطه بیانیه ای به شرح زیر منتشر و مورد تاکید و تصویب شرکت کنندگان در نشست قرار گرفت:

۱- ایجاد گفتمان سازی های بین المللی مبتنی بر اندیشه های اسلامی همچنین افشای چهره واقعی آمریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر و به چالش کشاندن آنها پیرامون مسائل حقوق بشری در سطح بین الملل با عرضه گفتمان های حقوق بشری حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) در فضاهای ممکن ضروری و اجتناب ناپذیر است. لبیک به دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ورود جدی نخبگان جامعه به نقد مدعیان حقوق بشر، موضع گیری صریح و شجاعانه علیه ظلم در هر نقطه از دنیا و ترویج و تبدیل فرامین ولی امر مسلمین جهان در قالب های مختلف از جمله گفتمان سازی آن در سطح بین الملل مورد تاکید می باشد.

۲- شورای امنیت و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هنوز به نوعی تحت سلطه قدرت‌های بزرگ قرار دارند و با این شیوه هرگز نمی‌توان به دفاع از حقوق انسان‌ها که پشتوانه صلح و امنیت بین المللی است، دست یافت. امروز ملت‌های مظلوم از جمله فلسطین، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و بحرین تاوان سکوت معنادار سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر و حمایت آشکار آمریکا از تروریسم سازمان یافته و غیر سازمان یافته را می‌دهند. از این رو شرکت کنندگان این هم اندیشی بر خود لازم می‌دانند با محکومیت این اقدامات غیرانسانی، پیامدهای اقدامات امریکا در مخدوش کردن صلح و امنیت جهان را به جامعه جهانی یادآوری نمایند.

۳- فعالیت زندان مخوف گوانتانامو، آزار و شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب، قتل عام اعضای فرقه داوودی، حمایت از نسل کشی در یمن توسط دولت سعودی و پشتیبانی از جنایات مستمر صهیونیسم در سرزمین فلسطین از مصادیق بارز نقض مقررات و موازین بین المللی و بویژه حقوق بشر است و سازمان ملل متحد بر اساس وظیفه قانونی خود می بایست عکس العمل مناسب نسبت به اقدامات ضد انسانی دولت آمریکا نشان دهد. دستگاه های رسمی کشور و بخصوص وزارت امورخارجه می بایست با پیگیری جدی موضوع، سازمان ملل متحد را در مسیر اجرای وظایف خود قرار دهند.

۴-بر اساس قوانین بین المللی، مراجع قضایی ملی مانند قوه قضائیه در عراق و هم چنین مراجــع قضایی بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی لاهه، برای ورود به موضوع و بازجوئی از همه متهمان این جنایات، صلاحیت مداخله و اقدام دارند. اگرچه با توجه به اعمال نفوذ آمریکا، رسیدگی به این موارد توسط مراجع قضائی ملی و بین المللی با موانعی مواجه است، اما رســیدگی در دادگاه های کشورهای ثالث بر مبنای اصل صلاحیت جهانی نیز ممکن است. چنین اقدامی از سوی مراجع حقوقی و قوه قضائیه در ایران نیز می تواند صورت پذیرد. بر اساس مفاد حقوق بین الملل، کشورهایی که کنوانسیون های چهارگانه ی ژنــو را به تصویب رســانده اند، در این قبیل موارد برای اعمال صلاحیت جهانی، می توانند ورود نمایند. بنابراین مناسب است حقوقدانان مجرب در ایران با مدیریت قوه قضائیه، در اجرای پیشنهادات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با کارگزاران نظام، راهکارهای عملی برای طرح جنایات آمریکا در محاکم بین المللی را شناسائی کرده و زمینه لازم برای مجازات جنایتکاران آمریکائی را فراهم آورند.

در پایان دبیرخانه نشست متشکل از سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و مدیریت حوزه های علمیه برا خود لازم می داند پیگیری های خود درجهت منویات ولی امر مسلمین مبنی بر افشا و محکومیت حقوق بشر امریکائی بخصوص در فاصله ششم تا ۱۲ تیرماه که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان هفته حقوق بشر امریکائی نامگذاری شده را تداوم بخشد. این سازمان در این مسیر نیازمند همکاری، مشورت و کمک های فکری نهادهای ذیربط می باشد.

والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته