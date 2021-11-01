کتاب «حقوق بشر آمریکایی از منظر اندیشۀ امام خمینی» رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حقوق بشر آمریکایی از منظر اندیشۀ امام خمینی (ره)»، تألیف غلامرضا جمشیدیها و سید محمدجواد قربی، با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با قیمت ۴۰,۰۰۰ تومان توسط شرکت چاپ و نشر بینالملل به زینت طبع آراسته گردید.
این کتاب نشان میدهد که در اندیشه و گفتار رهبر انقلاب اسلامی، آمریکا به مثابه شیطان بزرگ تصویر میشود و سردمداران این کشور نه تنها حامی ملتهای آزاده جهان نیستند، بلکه نقض حقوق ملتها بخش جداییناپذیر سیاست آمریکایی در روابط بینالملل است. امامخمینی تاکید دارد که آمریکا عامل کلیدی ناامنی جهانی و بیثباتکننده نظم بینالمللی است و این کشور از طریق سازمانهای بینالمللی حقوق بشری مترصد پیگیری اهداف استعماری و زیادهخواهانه خویش است. در مواضع ایشان آمده است که حقوق بشر برای سیاستمداران غربی به جز ادعایی واهی و پوشالی چیزی نیست و صرفاً از الفاظ زیبا برای مسخ دولت-ملتها بهره میگیرند و به همین دلیل، حقوق بشر یک سیاست ابزاری برای آمریکا است که دستاورد آن، چپاول و غارت ملتها و حمایت از نزدیکان غرب در نظامهای مترصد آزادی و استقلال سیاسی است.
همچنین تاکید شدهاست که سازمانهای حقوق بشری یکی از ملزومات سرپوش نهادن بر جنایتهای ضد بشری آمریکا هستند و آنها نسبت به تجاوز، غارت اموال ملتها، کشتار مردم بیگناه، لشکرکشی نظامی به سرزمینهای دیگر، حمایت از رژیمهای دیکتاتوری، راهاندازی زندانهای خشونتگرا در کشورهای آفریقایی و آسیایی، فروش تسلیحات گسترده به حامیان خود و غیره توسط آمریکا هیچ واکنشی نداشتند و صرفاً تلاش دارند مخالفان آمریکا را از طریق حقوق بشر تحت تنگنا و فشار سیاسی قرار دهد.
قرار است روز چهارشنبه ۱۲ آبان، در آستانۀ روز جهانی مبارزه با استکبار (سیزدهم آبان)، ساعت ۱۴ طی مراسمی در فروشگاه انتشارات بینالملل واقع در میدان فسلطین تهران، از کتاب «حقوق بشر آمریکایی از منظر اندیشۀ امام خمینی (ره)» رونمایی شود و مؤلف کتاب، غلامرضا جمشیدیها، استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در این مراسم به ایراد سخن میپردازد.
نظر شما