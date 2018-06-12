پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرحهای اشتغال زایی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی تندگویان در شصت و نهمین ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه اشتغال مهمترین بحث حوزه جوانان است، افزود: در توافق با صندوق کارآفرینی امید قرار است طی ۲ سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به جوانان فعال در تشکلهای اجتماعی که طرحهای اشتغال زایی ارائه دهند، واگذار شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل این تسهیلات به استانها ابلاغ شده است و استان فارس تمام سقف اعتبارات وامی به سمن‌های جوانان پرداخت کرده است. حدود دو میلیارد تومان در این استان با سقف پرداختی ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

معاون ساماندهی امور جوانان با انتقاد از اینکه علی رغم چهار بار مکاتبه این معاونت نهادهای مختلف کشور از ارائه گزارش عملکردشان به مناسبت هفته جوان خودداری کرده‌اند، افزود: تقسیم کار لازم برای همه وزارتخانه‌ها به مناسبت این هفته ارسال شده است اما علی رغم مکاتبات انجام شده گزارشی در اختیار معاونت قرار نگرفته است. از آنجایی که بابت این موضوعات سرفصل‌ها و برنامه‌ها از نهادهای مختلف استانی گزارش تهیه می‌شود و بعدا در اختیار رئیس جمهور و معاون وی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد این سازمان‌ها و نهادها باید نسبت به تهیه گزارش‌شان اقدام کنند.

وی با اشاره به توافق معاونت ساماندهی امور جوانان با صندوق کارآفرینی امید و موسسه رسالت برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی به جوانان اظهار کرد: ابلاغیه وام‌ها انجام شده و دستورالعمل آن نیز صادر شده است. طرح‌های جوانان نیز در ادارات کل جوانان هر استان در حال بررسی است. به جوانانی که طرح‌شان بعد از بررسی‌ها تایید شود این وام تعلق خواهد گرفت.

استان فارس تمام سقف اعتبارات وامی به سمن‌های جوانان پرداخت شده است تصریح کرد: حدود دو میلیارد تومان در این استان با سقف پرداختی ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه موسسه رسالت به دنبال مدل متفاوتی از اشتغال زایی در سازمان‌های مردم نهاد جوانان است اظهار کرد: شرایط بهره مندی سازمان‌های مردم نهاد جوانان از این تسهیلات این است که آنها به سمت تشکل گرایی حرکت کنند.

تندگویان در ادامه گفت: امسال برای خانه‌های جوانان نیز ۲۵.۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است و به ازای زمینی که عرضه شود این بودجه از وزارتخانه ابلاغ و پرداخت می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در بازدیدهای استانی که ظرف چند ماه گذشته انجام داده‌ام دو نهاد به طور ویژه‌ای در کنار موضوع جوانان با ما به همکاری پرداختند. یکی از این نهادها کمیته امداد امام خمینی (ره) و همیاری آن به ویژه در بحث اشتغالزایی و آسیب‌های اجتماعی بوده و دیگری هلال احمر بوده است که کمک‌های شایانی در حوزه جوانان انجام داده است.