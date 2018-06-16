به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر امروز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برجام با وجود آنکه برای کشور و مردم دستاوردی نداشت برای همگان درس عبرتی بزرگ است اظهار کرد: متأسفانه در مجلس برجام در عرض ۲۰ دقیقه به تصویب رسید و رئیسجمهور این توافق را بهقدری بزرگ دانست و خواستار درج آن در کتابهای درسی نیز شد اما اکنون شاهد هستیم که ماهیت آن بر همگان آشکار شده است.
وی، قانون مبارزه با حمایت مالی از تروریسم که اصطلاحاً FATF گفته میشود را ادامه توافق ننگین برجام عنوان کرد، افزود: غربیها ادعا میکنند برای مقابله با تروریسم کشورها باید قانون مبارزه با حمایت مالی از تروریسم را قبول کنند آنها در کمال بیشرمی میگویند اگر میخواهید معامله کنید بایستی این قانون را بپذیرید.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد: قانون مبارزه با حمایت مالی از تروریسم یا همان FATF از نگاه ظاهری خوب است ولی در باطن هدف دیگری پشت پرده دارد که میطلبد بهاشتباه بودن آن پی برد.
علیرضا بیگی در ادامه سخنان خود بر لزوم مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از کالای ایرانی تأکید کرد و گفت: کاهش ارزش پول ملی از یکسو بهواسطه خروج ارز از کشور رخ میدهد و از سوی دیگر نیز قاچاق کالا و ارز در کاهش ارزش پول ملی تأثیرگذار است.
وی با ابراز تأسف از اینکه قاچاق کالا بیش از تولید کالا سود دارد خاطرنشان کرد: باسیاست غلط اقتصادی دولت متأسفانه در طول نیم دهه اخیر بیش از ۴۰۰ هزار نفر از کارآفرینان بنا به دلایلی یا در زندانها و یا خانهنشین هستند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس از طرح سؤال از رئیسجمهور توسط ۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد و یادآور شد: طرح سؤال از رئیسجمهور که به امضاء ۸۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده با محوریت افزایش بیسابقه قیمت سکه، خودرو و ارز است.
بیگی با تأکید بر اینکه مدیریت بازار بیثبات سکه، خودرو و ارز نیازمند عزم جدی دولت است تصریح کرد: طرح سؤال از رئیسجمهور بابت گرانی ارز، سکه و خودرو تقدیم هیئترئیسه مجلس شورای اسلامیشده است.
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