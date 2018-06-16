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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

سامانه جامع تجارت اعلام کرد:

تمدید بیش از یک بار ثبت‌سفارش‌های غیربانکی امکان پذیر شد

تمدید بیش از یک بار ثبت‌سفارش‌های غیربانکی امکان پذیر شد

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه اعلام کرد: امکان تمدید بیش از یک بار ثبت‌سفارش‌های غیربانکی با داشتن شرایط لازم فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای درباره تمدید بیش از یک بار ثبت‌سفارش‌های غیربانکی اعلام کرد: از پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های غیربانکی که از تاریخ صدور آنها بیش از ۱۸۰ روز گذشته، به شرط داشتن بارنامه حمل بین‌الملل با تاریخ ۹۷/۰۱/۲۲ و یا ماقبل آن، فراهم شد.

سامانه جامع تجارت در ادامه این اطلاعیه عنوان کرده است که برای استفاده از این بستر باید مراحل زیر طی شود:

در جزئیات پرونده مورد نظر، گزینه "ویرایش پرونده" را انتخاب کنید.

در صفحه مربوطه به اطلاعات مالی و بانکی، مشخصات بارنامه شامل شماره و تاریخ بارنامه و نیز شرکت حمل کننده را تکمیل کنید.

در صفحه "مستندات پرونده" تصویر بارنامه را بارگذاری کنید.

ویرایش را ثبت کرده و فرآیند ویرایش ثبت‌سفارش را ادامه دهید.

نکات مهم برای امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های غیربانکی به شرح زیر است:

 فرصت کاربران جهت تمدید این‌گونه ثبت‌سفارش‌ها تا تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱ است.

 اطلاعات بارنامه نباید در پرونده دیگری استفاده شده باشد.

صحت اطلاعات بارنامه با استعلام از گمرک بررسی می‌شود.

کد مطلب 4322104
سمیه رسولی

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