به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای درباره تمدید بیش از یک بار ثبتسفارشهای غیربانکی اعلام کرد: از پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه امکان تمدید ثبتسفارشهای غیربانکی که از تاریخ صدور آنها بیش از ۱۸۰ روز گذشته، به شرط داشتن بارنامه حمل بینالملل با تاریخ ۹۷/۰۱/۲۲ و یا ماقبل آن، فراهم شد.
سامانه جامع تجارت در ادامه این اطلاعیه عنوان کرده است که برای استفاده از این بستر باید مراحل زیر طی شود:
در جزئیات پرونده مورد نظر، گزینه "ویرایش پرونده" را انتخاب کنید.
در صفحه مربوطه به اطلاعات مالی و بانکی، مشخصات بارنامه شامل شماره و تاریخ بارنامه و نیز شرکت حمل کننده را تکمیل کنید.
در صفحه "مستندات پرونده" تصویر بارنامه را بارگذاری کنید.
ویرایش را ثبت کرده و فرآیند ویرایش ثبتسفارش را ادامه دهید.
نکات مهم برای امکان تمدید ثبتسفارشهای غیربانکی به شرح زیر است:
فرصت کاربران جهت تمدید اینگونه ثبتسفارشها تا تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱ است.
اطلاعات بارنامه نباید در پرونده دیگری استفاده شده باشد.
صحت اطلاعات بارنامه با استعلام از گمرک بررسی میشود.
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