به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای درباره تمدید بیش از یک بار ثبت‌سفارش‌های غیربانکی اعلام کرد: از پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های غیربانکی که از تاریخ صدور آنها بیش از ۱۸۰ روز گذشته، به شرط داشتن بارنامه حمل بین‌الملل با تاریخ ۹۷/۰۱/۲۲ و یا ماقبل آن، فراهم شد.

سامانه جامع تجارت در ادامه این اطلاعیه عنوان کرده است که برای استفاده از این بستر باید مراحل زیر طی شود:

در جزئیات پرونده مورد نظر، گزینه "ویرایش پرونده" را انتخاب کنید.

در صفحه مربوطه به اطلاعات مالی و بانکی، مشخصات بارنامه شامل شماره و تاریخ بارنامه و نیز شرکت حمل کننده را تکمیل کنید.

در صفحه "مستندات پرونده" تصویر بارنامه را بارگذاری کنید.

ویرایش را ثبت کرده و فرآیند ویرایش ثبت‌سفارش را ادامه دهید.

نکات مهم برای امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های غیربانکی به شرح زیر است:

فرصت کاربران جهت تمدید این‌گونه ثبت‌سفارش‌ها تا تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱ است.

اطلاعات بارنامه نباید در پرونده دیگری استفاده شده باشد.

صحت اطلاعات بارنامه با استعلام از گمرک بررسی می‌شود.