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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

خاطره بازی اپل با گوشی آیفون تری جی اس

خاطره بازی اپل با گوشی آیفون تری جی اس

اپل هم بعد از نوکیا به جمع شرکت هایی پیوست که با عرضه مجدد برخی مدل های به روز شده گوشی های قدیمی خود تلاش دارند تا سهم بیشتری از بازار گوشی های هوشمند را از آن خود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک رادار، آیفون تی جی اس در سال ۲۰۰۹ عرضه شد و سومین گوشی آیفون اپل محسوب می شد. قرار است این گوشی مجددا از طریق شرکت اس کی تلینک که یک شرکت خرده فروشی کره جنوبی است به بازار بیاید.

قیمت این گوشی تنها ۴۰ دلار خواهد بود و لذا افرادی که دوست دارند با صرف هزینه کم یک گوشی آیفون خریداری کنند، می توانند شانس خود را در این زمینه بیازمایند. آیفون تری جی اس با همان بسته بندی و شکل و شمایل سال ۲۰۰۹ به بازار می آید.

البته باید توجه داشت سیستم عامل این گوشی آی او اس ۶ است و لذا بسیاری از برنامه ها و نرم افزارهای قدیمی با آن سازگاری ندارند. بنابراین به روزرسانی اپلیکیشن های قدیمی بر روی این گوشی ممکن نیست.

این گوشی مجهز به پردازنده ۶۰۰ مگاهرتزی سامسونگ از نوع S۵PC۱۰۰، ۲۵۶ مگابایت رم و ۸، ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت رم به انتخاب مشتری خواهد بود. نمایشگر این گوشی ۳.۵ اینچی است. آیفون تری جی اس همچنین فاقد دوربین سلفی است و مجموعه این عوامل احتمالا از اشتیاق مشتریان برای خرید آن خواهد کاست.

کد مطلب 4322434

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