برگزاری کارنمایش پژوهشی انجمن نقاشان فرصت مغتنمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در هشتمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ۴۲ هنرمند با ۲۷۰ اثر حضور دارند. بابک اطمینانی عضو هیات مدیره انجمن نقاشان گفت: کارنمای هشتم آخرین کارنمای پژوهشی است که در دوره هیات مدیره فعلی انجمن هنرمندان نقاش برپا میشود و نهمین کارنما مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی افزود: کمیته نمایشگاههای انجمن برای اطلاع از فعالیتهای اعضای انجمن برپایی نمایشگاههایی پژوهشی را برنامهریزی کرد و حاصل این کار پژوهشی برگزاری هشت نمایشگاه و معرفی ۳۲۰ نقاش و نمایش بیش از ۲ هزار نقاشی در فضای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران است.
وی درباره ویژگیهای «طرح جامع کارنماهای پژوهشی» گفت: در هر نمایشگاه ۴۰ نقاش با بیش از ۲۵۰ اثر در این کارنماها حضور داشتند. این کارنما به صورت بیینالهایی جاری و دورهای به منظور ایجاد فرصتی برابر و بدون داوری برای دیدهشدن آثار اعضاء انجمن طراحی و برنامهریزی شده است. هر هنرمند با حداقل ۵ اثر به انتخاب خودش و به صورت یک مجموعه در این کارنما حضور مییابد.
اطمینانی ادامه داد: برگزاری کارنما فرصت مغتنمی است تا هم اطلاعات مناسبی از فعالیت اعضا گردآوری شود و هم میزان مشارکت اعضا سنجیده شود. چون بسیاری از افرادی که به عضویت انجمن درآمدهاند سالها بود که بنا به مشکلات موجود امکان نمایش آثارشان فراهم نشده بود و همین امر موجب دلسردی و حتی کار نکردن آنها شده بود. برگزاری کارنما موجب شد که جنب وجوش خوبی در انجمن نقاشان ایران بهوجود آید.
عضو هیأت مدیره انجمن نقاشان ادامه داد: ما با این طرح اهداف جامعی را دنبال میکنیم. با برگزاری این کارنماها ایدهها و تواناییهای گوناگون اعضا کنار هم عادلانهتر دیده و سنجیده میشود و نقاط قوت و ضعف انجمن بهطور مرتب رصد میشود.
وی گفت: از طرفی در این طرح چگونگی فعالیت حرفهای اعضا و ارتباطشان با انجمن ثبت میشود. ضمن آنکه بخش آرشیو و رزومه اعضای انجمن نزد کمیته نمایشگاهها تشکیل و به روز میشود. ما در انجمن از این دادهها و اطلاعات دستهبندی شده برای پژوهشهای تخصصی و آسیبشناسانه استفاده میکنیم و میتوانیم این اطلاعات را بدون کم و کسری در اختیار کیوریتورها و نمایشگردانها قرار بدهیم.
اطمینانی ادامه داد: به نظر میرسد از این طریق، انجمن هم در مسیر حرفهایاش گام برداشته و هم در تعامل درون انجمنی و برون انجمنی موجب رشد ظرفیتها در روابط حرفهای جامعه نقاشی ایران میشود.
وی درباره اقبال کارنما از جنبه فروش گفت: باید تاکید کنم هدف این کارنماها بیشتر فعالیت پژوهشی بوده و جنبه اقتصادی آن مورد نظر نبوده است. کارنما حکم دوسالانههای داخلی انجمن را دارند و تاکنون هم فروش چشمگیری نداشته است. البته برای فروش آثار نیز برنامهریزی و تلاش کردهایم اما در این بخش موفق عمل نکردهایم امیدواریم کارنما تداوم پیدا کند و هیات مدیره بعدی برای این بخش برنامهریزی کند.
عضو هیأت مدیره انجمن نقاشان در پایان صحبتهای خود گفت: امیدوارم که هیات مدیره بعدی بتواند به خوبی از مجاری و فرصتهای جدیدی که در این دوره ایجاد شده استفاده کند و دامنه حرکتِ فعالیتهای فعلی انجمن را گسترش دهد.
فیروزه امینی، سوسن اتحاد، وجیهه اصل فکور، سیما امانی، مینو اسعدی، رضا بانگیز، عبدالحسین بنافیان، فروزان پرویز فرزام، هما توکلی، مظفر تقوا بلسی، نرگس چالاک، پریوش حکیم رابط، پرویز حیدرزاده، داریوش حسینی، شهره خادمی، پروانه رزاقی، اکرم رحیم تبریزی، میترا شیرکوبیان، نسترن صمیمی، مرجان صداقتی، بدرالملوک صفایی، شبنم طلوع، مهین علاءالدینی، حب الله علیان، حمیدرضا غفوری دائمی، لعیا فضل اللهی، فاطمه فاطمی، مینا قویدل، لیلا کاشانی، مهین لطف محمدی، مینا مختارزاده، رویا محمدیها، نسرین محمودی نوبر، سلیمه معتمدی، فاطمه ماندگار، زهرا مداح، پرویز معزز، مژگان نیکبخت، نسرین نوشفر، تارا نظم علیزاده، بهنام ولدوند و شمسی یاری از هنرمندان حاضر در این دوره هستند.
هشتمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش تا ۵ تیر در خانه هنرمندان ایران دایر است.
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