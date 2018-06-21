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۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

رئیس کل گمرک؛

صادرات غیرنفتی با ۲۱ درصد رشد به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسید

صادرات غیرنفتی با ۲۱ درصد رشد به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسید

رییس کل گمرک ایران در تشریح تازه‌ترین آمار از وضعیت تجارت خارجی کشور گفت: صادرات غیرنفتی کشور با افزایش قابل توجهی به ۱۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا ۲۷ خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به ۱۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار رسید.

رییس کل گمرک با بیان این مطلب افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشورمان تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است. عسگری در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و بیان داشت: در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی ۵ درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشورمان به ۹ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار رسیده است.

رییس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است، گفت: مازاد تراز تجاری کشور تا ۲۷ خردادماه سال جاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفت.

عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می کند.

کد مطلب 4326664
فرشته رفیعی

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