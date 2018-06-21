۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

در پایان رقابتهای انتخابی،

مهدی خدابخش در لیست مسافران جاکارتا/ترکیب تیم ملی تکواندو کامل شد

مهدی خدابخش در لیست مسافران جاکارتا/ترکیب تیم ملی تکواندو کامل شد

در پایان رقابتهای انتخاب تیم ملی تکواندو، ترکیب تیم اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا در هر ۵ وزن مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو در بازیهای آسیایی بر خلاف دوره های گذشته در ۴ وزن المپیکی و وزن ۶۳- کیلوگرم برگزار می شود که ترکیب تیم ملی تکواندو کشورمان با برگزاری دو مرحله رقابتهای انتخابی مشخص شد. 

بعد از برتری میرهاشم حسینی در وزن ۶۳- کیلوگرم برابر سروش احمدی و سعید رجبی در وزن ۸۰+ کیلوگرم برابر سجاد مردانی، مهدی خدابخشی هم که در مبارزه نخست احمد محمدی را شکست داده بود، در مبارزه دوم عرفان ناظمی را نیز ۱۴ بر ۱۰ شکست داد و حضور خود را در بازیهای آسیایی قطعی کرد. 

بنابراین تیم ملی تکواندو در بخش مردان با ترکیب فرزان عاشورزاده در وزن  ۵۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی در وزن ۶۳- کیلوگرم، امیرمحمد بخشی در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی خدابخش در وزن ۸۰- کیلوگرم و سعید رجبی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در بازیهای آسیایی جاکارتا شرکت می کند. 

ضمن اینکه آرمین هادی پور، ابوالفضل یعقوبی و سجاد مردانی نیز به مرحله دوم رقابتهای گرندپری در مسکو اعزام خواهند شد. 

هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ در بخش تکواندو (پومسه و کیوروگی) از ۲۸ مردادماه تا یکم شهریورماه در  اندونزی برگزار می‌شود.

