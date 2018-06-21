رضایی:در دیدارایران و اسپانیا تفاوتی میان فوتبال آسیا واروپا نبود

رحمان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ که شامگاه چهارشنبه با شکست یک بر صفر ملی پوشان کشورمان به پایان رسید، گفت: ملی پوشان فوتبال کشورمان بازی شایسته و درخور تحسینی را مقابل اسپانیا به نمایش گذاشتند به طوری که به هیچ وجه در این بازی تفاوتی بین فوتبال آسیا و بالاترین سطح فوتبال اروپا مشاهده نشد.

ملی پوش سابق کشورمان افزود: شاگردان کی روش با انگیزه و روحیه فراوان مقابل قهرمان سابق جهان صف آرایی کردند و به هیچ وجه تحت تاثیر نام و آوازه ستاره های نامدار و گران قیمت تیم اسپانیا قرار نگرفتند. به جرأت می گویم در این بازی نه تنها سزاوار شکست نبودیم حتی بیش از اسپانیا شایسته پیروزی بودیم.

وی در ادامه یادآور شد: تیم ملی مراکش در بازی گذشته بیشتر از اسپانیا روی دروازه ایران خلق موقعیت کرد اما بازی خوب بچه های ما باعث شد تا اسپانیا حتی به اندازه مراکش هم روی دروازه ما موقعیت گل ایجاد نکند. موقعیت های گلزنی تیم ما به مراتب بیشتر از اسپانیایی ها بود.

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال خاطرنشان کرد: تفاوت دو تیم در این بازی فقط تجربه بیشتر بازیکنان اسپانیا بود و این باعث شد در یک لحظه شانس به سراغ آنها آمده و توپ به طور کاملا اتفاقی پس از برخورد مهاجم این تیم وارد دوازه تیم ما شود در صورتی که ما موقعیت هایی به مراتب خطرناک تر از اسپانیایی ها خلق کردیم. اشاره من به ضربه سنگین کریم انصاریفرد و ضربه سر مهدی طارمی است که هر کدام از آنها می توانست برای ما به گل تبدیل شود.

رضایی همچنین گفت: این شکست برای ما ارزشمند بود چرا که درس های زیادی از فوتبال حرفه ای اسپانیا آموختیم. این بازی می تواند برای بازیکنان ما مثل یک دانشگاه باشد که با آموخته هایی که از آن بدست آورده ایم در آخرین بازی برابر پرتغال نمایشی خیره کننده، تحسین برانگیز و توأم با نتیجه دلخواه بدست آوریم.