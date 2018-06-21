کمک ۲۰میلیاردتومانی دولت برای تکمیل طرح بیمارستان۴۸۶تختخوابی اراک

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهر احمد پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس از پروژه بیمارستان ۴۸۶ تختخوابی ولی عصر(عج) اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیمارستان ۴۸۶ تختخوابی ولی عصر(عج) اراک بزرگترین پروژه بهداشت و درمان در حوزه سلامت نه تنها در استان مرکزی، بلکه در کشور به شمار می رود چراکه قابلیت افزایش تا ۶۰۰ تخت بیمارستانی را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: در صورت تامین اعتبار پیش بینی می شود بیمارستان ۴۸۶ تختخوابی ولی عصر(عج) اراک تا پایان سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

طاهراحمدی بیان کرد: این بیمارستان در فضای حدود ۴۷ هزار متر مربع در ۱۳ طبقه و فعلا با در نظر گرفتن ۴۸۶ تخت بیمارستانی در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان ساخت: طی سه سال گذشته تا کنون حدود ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شده است و حدود ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر با در نظر گرفتن تاسیسات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز بیمارستان، بودجه برای تکمیل آن نیاز است.

وی تصریح کرد: پیگر هستیم که تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان برای این طرح وام بگیریم و قرار است ۵۰ میلیارد تومان هم دولت کمک کند که ۲۰ میلیارد تومان از کمک دولت تحقق پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد: چنانچه تا پایان سال ۱۰۰ میلیارد تومان وام مذکور تحقق پیدا کند، می توانیم بلوک A از این مجموعه را مورد بهره برداری قرار دهیم و تا پایان سال آینده هم دو بلوک دیگر تکمیل شده و به بهره برداری برسد.