شهید چمران الگوی اساتید و دانشجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به آیه ۱۳۸ سوره بقره اظهار داشت: رنگ خدایی یکی از بهترین رنگها است، اگر انسان بهجایی غیر از خدا وابستگی داشته باشد در انجام امور و فعالیتها موفق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر انسان به اختیار خود فطرت را حفظ کند قطعاً در همه امور مؤثر و تأثیرگزار خواهد بود، افزود: انسان باید در بسیاری از مسائل بهویژه در موضعگیریها نگاه حسی به مسائل داشته باشد و آن را نیز به دیگران منتقل کند.
تولیت آستان مقدس کریمه اهلبیت(س)، امام خمینی(ره) را ذخیرهای برای شیعه دانست و تصریح کرد: هنگامیکه امام خمینی(ره) به انقلاب سامان بخشیدند بسیج، با عنوان خدامحوری و اخلاص شناخته میشد.
امام جمعه قم ادامه داد: ممکن است در زندگی پیشنهادهایی به ما شود اما بهترین پیشنهاد حفظ فطرت الهی است.
وی خاطرنشان کرد: رنگ الهی همان چیزی است که درآیات الهی وجود دارد، محور حبلالله نگاه مطلوبی است که به انسان جهت میدهد، برخی افراد هنگامیکه میخواهند با ادیان دیگر تعاملی برقرار کنند به این محور اصلی توجه نمیکنند و همین مسئله موجب میشود موفق نباشند.
آیت الله سعیدی با بیان این که اگر رنگ الهی را حفظ کنیم همه رنگها از بین رفتنی خواهند بود، تصریح کرد: نباید مسئولانی داشته باشیم که در برابر بیگانگان خودباخته عمل کنند.
وی محتواسازی را یکی از کارهای مهم بسیج اساتید دانست و ابراز کرد: محتواسازی باید یکی از کارهای مستمر این مجموعه باشد، اگر لحظهای از آن غافل شویم از مسیر الهی جدا خواهیم شد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) تأکید کرد: اگر محتواسازی در بسیج اساتید رصد شود سایر اقشار بسیج به موفقیتهای بیشتری دست خواهند یافت؛ بنابراین باید این گام را محکم برداشت و به معرفت بسیج افزود.
آیتالله سعیدی حاشیهسازی را یکی دیگر از برنامههای ضروری بسیج اساتید دانست و خاطرنشان کرد: یکی از کارهای هیئت اندیشهورز بسیج اساتید این است که نگذارد حاشیهسازی در این مجموعه صورت گیرد، چراکه هرگاه دانشگاهها از مسائل حاشیهای فاصله پیدا کنند، پیشرفت میکنند، ولی هر وقت در این مسائل گرفتار شوند، از پیشرفت فاصله میگیرند.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید چمران عنوان کرد: شهید چمران میتواند الگویی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه باشد چراکه زندگی ایشان سرشار از رنگ الهی بود.
فعالیت بیش از ۱۴۰ کانون بسیج دانشجویی در دانشگاههای آزاد اسلامی
رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این بسیج اساتید در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری فعالیت میکند، اظهار داشت: بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آقایان ولایتی و رهبر به دنبال اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها است.
سید محمود هاشمی به ویژگیهای شهید چمران اشاره و تصریح کرد: شهید چمران استادی کامل در تراز اسلامی است، مقام معظم رهبری پیرامون این شهید والامقام فرمودند جمیع جهات را در وجود شهید چمران می بینمیم و فصل مشترک زندگی شهید چمران اخلاص درراه خداوند است.
وی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم برای افرادی که وارد دانشگاه میشوند به لحاظ فرهنگی و بصیرتی مؤثر واقع شویم.
رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کشور بابیان اینکه ۱۰ هزار استاد در دانشگاه آزاد حضور دارند، ادامه داد: در ۳۷۰ دانشگاه آزاد سراسر کشور، ۱۴۳ کانون بسیج فعال وجود دارد.
وی بیان کرد: تلاش میکنیم بسیج اساتید برای نظام باشد نه برای مدیریت و ساختاری خاص؛ اگر در جایی هم نقصی را ببینیم ایستادگی خواهیم کرد.
هاشمی عنوان کرد: نباید بگذاریم تا دانشگاه در دست جریانهای ضد نظام و ضد ارزشها قرار گیرد.
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