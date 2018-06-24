خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت سد بیستون گفت:‌جهاد کشاورزی در سد بیستون دخالتی نداردو بعد از تخصیص سهم آب در صورتی که برای کشاورزی سهمی لحاظ کنند ما هم شبکه‌های آبیاری را اجرا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سد بیستون قرار است در صنعت شرب مصرف شود، افزود: اما سدی که قرار است در هرسین ایجاد شود ۱۶ میلیون مترمکعب آن برای بحث کشاورزی منظور شده که هنوز مجوز آن را ندادند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه هنوزم شخص نشده که ما هم در این پروژه سد بیستون سهم داریم یا نه گفت: مسئولان نمی‌خواهند مجوز دهند چون از حوزه کرخه است و قرار شده به عنوان آب شرب در صنعت دیده شود.

سد مخزنی بیستون در شرق شهر کرمانشاه و در مجاورت رودخانه گاماسیاب واقع شده که سال ۸۹ مطالعات آن کلید خورد و بعد از سه سال به پایان رسید اما در حال حاضر عملیات اجرایی آن بدلیل تخصیص سهم آب متوقف شده است.